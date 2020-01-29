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29 января 2020 года 10:51
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто предшествует развороту котировок в сторону роста. На минувшей сессии цены закрепились около $59,5 за баррель, а в среду с утра вернулись выше $60. "Reuters сообщает со ссылкой на источники в картеле, что ОПЕК может продлить действующие квоты по сокращению добычи с марта по июнь текущего года, если вспышка коронавируса в Китае окажет негативное воздействие на спрос, - указывает аналитик. - По данным источников, стремительное падение котировок встревожило чиновников картеля. В том числе может быть рассмотрено даже более глубокое сокращение добычи, если в этом будет необходимость". Свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API), указывает эксперт "БКС Брокер". За неделю запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей (до 429 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 482 000 баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей (прогноз +1,3 млн), запасы дистиллятов упали на 141 000 баррелей (прогноз -1 млн). Импорт нефти за неделю упал на 546 000 баррелей в сутки (б/с). Статистика от API поддержала нефтяные котировки после стремительного шестидневного падения и способствовала развитию отскока сегодня с утра. В 19:00 МСК, будут опубликованы данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые считаются более достоверными, чем API. Показатели будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Фьючерсы на Brent после публикации статистики от API сегодня с утра демонстрируют рост на 1,2%. Если данные по EIA подтвердят сокращение запасов нефти в США, то позитивная динамика может сохраниться, полагает И. Галактионов.
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29 января 2020 года 13:55
Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в... читать дальше
.29 января 2020 года 13:21
"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019... читать дальше
.29 января 2020 года 12:51
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения темпов роста российской экономики в 2020 году более чем в два раза - до 2,6% по сравнению с предыдущим годом, а затем в 2021 году - на 2,5%, сообщила экономист ИК по России и СНГ Софья Донец на встрече с журналистами в... читать дальше
.29 января 2020 года 12:23
Курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит фундаментально более обоснованным, но ждать ослабления рубля до этого уровня в ближайшие дни не стоит, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду утром вновь слабеет вместе с другими валютами EM и рисковыми активами. Сейчас рынки... читать дальше
.29 января 2020 года 12:05
Рост котировок российских суверенных еврооблигаций в среду может продолжиться, поскольку внешний фон складывается для них относительно благоприятно, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Бегство в качество во вторник немного ослабло, и рынки скорректировались. Национальные валюты... читать дальше
.29 января 2020 года 11:50
Альфа-банк ожидает снижения ставки ЦБ на 25 б. п. на заседании 7 февраля, сообщается в обзоре. "Несмотря на то, что вполне очевидные амбиции нового правительства ускорить инвестиционный рост ставят ЦБ в менее комфортное положение в будущем, пока низкий уровень инфляции не предвещает никакого... читать дальше
.29 января 2020 года 11:41
Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно подрос на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами; между тем, отскок выглядит неуверенным из-за забуксовавшей в росте нефти. читать дальше
.29 января 2020 года 11:15
Рубль вполне может провести в среду еще одну стабильную сессию около 62,00-62,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Довольно заметное ослабление рубля в понедельник сменилось его уверенным восстановлением в течение торговой сессии вторника: рост на 1,1%... читать дальше
.29 января 2020 года 10:56
Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
пределять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более 1%... читать дальше
.29 января 2020 года 10:32
Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл. за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 1% после коррекционного повышения накануне. На рынке ходят... читать дальше
.29 января 2020 года 10:21
Москва. 29 января. Доллар и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром; рубль несколько слабеет к бивалютной корзине после сильного коррекционного роста накануне, связанного с некоторым уменьшением вероятности разрастания эпидемии коронавируса в Китае. читать дальше
.29 января 2020 года 10:19
Диапазон по нефти на среду, вероятно, составит 59-61 доллар/баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Неплохие статданные от API и обсуждение возможностей продления сделки ОПЕК+ еще на 3 месяца поддержали цены на нефть, которые вновь пытаются закрепиться в диапазоне 60-62 долл./барр.,... читать дальше
.29 января 2020 года 10:06
налитики Промсвязьбанка рассчитывают на продолжение позитивной динамики на рынке акций в среду, но в отсутствие сильных внутренних драйверов рост будет ограниченным, понижательные риски сохраняются, сообщается в комментарии банка. Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Романа Антонова,... читать дальше
.29 января 2020 года 10:00
Улучшение ситуации на внешних рынках и рост цен на нефть позволит российскому фондовому рынку в начале торгов среды подрасти, полагают аналитики. Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи выступает уровень 3140 пунктов, по индексу РТС - 1600 пунктов. читать дальше
.29 января 2020 года 09:58
Отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию среды с небольшого повышения - рост акций составит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Атон". читать дальше
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