Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл. за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 1% после коррекционного повышения накануне. На рынке ходят слухи о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, а также увеличении ее масштабов. Для принятия решения необходимо дождаться данных о спросе на "черное золото" в КНР. Отчет Американского института нефти также показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей при увеличении запасов бензина на 3,3 млн баррелей - умеренно позитивно для цен. Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл.", - отмечает эксперт.