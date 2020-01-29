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29 января 2020 года 10:21

Рубль утром немного слабеет к доллару и евро после заметного укрепления по итогам предыдущей сессии

Москва. 29 января. Доллар и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром; рубль несколько слабеет к бивалютной корзине после сильного коррекционного роста накануне, связанного с некоторым уменьшением вероятности разрастания эпидемии коронавируса в Китае.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,28-62,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,34 руб./$1 (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,65 руб./EUR1 (+3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,69 копейки к уровню закрытия вторника, до 65,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,49 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 57,35 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов после сильного укрепления накануне, чему способствовали сообщения о некотором уменьшении вероятности разрастания эпидемии коронавируса в Китае, а также возобновление роста цен на нефть.

Новости, касающиеся вспышки пневмонии в КНР, остаются в центре внимания трейдеров. Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN. По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

В среду будут подведены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, полагает подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ.

Эксперты не ожидают, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) примет решение об изменении программы выкупа казначейских векселей на январском заседании. Однако некоторые из них не исключают, что Федрезерв сделает маленький шаг, чтобы протестировать свои взаимоотношения с рынками, - поднимет ставку по излишкам банковских резервов (IOER) на 5 базисных пунктов - до 1,6%.

Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 МСК, пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла состоится в 22:30 МСК.

Нефть дорожает в среду на информации о снижении запасов в США, а также на ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 1,0% - до $59,4 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,95% - до $53,99 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей.

Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи. По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.


Опубликовано: /Финмаркет/
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