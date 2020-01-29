Вероятный диапазон Brent на среду - $59-61 - Промсвязьбанк

Диапазон по нефти на среду, вероятно, составит 59-61 доллар/баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Неплохие статданные от API и обсуждение возможностей продления сделки ОПЕК+ еще на 3 месяца поддержали цены на нефть, которые вновь пытаются закрепиться в диапазоне 60-62 долл./барр., отмечает аналитики банка

Запасы сырой нефти сократились на 4,3 млн барр. при росте запасов бензинов на 3,3 млн барр. и символическом снижении запасов дистиллятов на 141 тыс. барр. В фокусе в среду будет статистика от Минэнерго США, которая может показать схожие цифры, что дополнительно поддержит цены на нефть. Саммит ОПЕК+ запланирован на 5-6 марта, обсуждается возможность продлить сделку в связи с коронавирусом.

"Мы полагаем, что страны ОПЕК+ согласуют продление соглашения до конца года и дополнительно еще на 3 месяца увеличат квоты на сокращение добычи, тем самым сбалансировав рынок. Диапазон по нефти на среду выставляем в 59-61 долл./барр. Brent", - пишут специалисты Промсвязьбанка.