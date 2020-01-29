Утренние прогнозы: рынок акций готов подрасти

Улучшение ситуации на внешних рынках и рост цен на нефть позволит российскому фондовому рынку в начале торгов среды подрасти, полагают аналитики. Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи выступает уровень 3140 пунктов, по индексу РТС - 1600 пунктов.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Настроения на мировых рынках на утро среды оцениваем нейтрально. Cильным снижением после выходных открылись биржи Гонконга, чему в том числе способствовало закрытие границы с Китаем. При этом в небольшом плюсе торгуется фьючерс на индекс S&P 500.Сегодня в центре внимания заседание ФРС США, которое способно пролить свет на планы регулятора по дальнейшему представлению ликвидности. Во вторник российский фондовый рынок благодаря внешнему фону смог подрасти к уровню 3100 пунктов вернулся индекс Мосбиржи. Сегодня рассчитываем на продолжение позитивной динамики, но в отсутствие сильных внутренних драйверов рост будет ограниченным, понижательные риски сохраняются. Индекс МосБиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью закрытия "гэпа" понедельника".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют слабую положительную динамику, цены на энергоносители отошли от минимумов января, что также оказывает поддержку отечественным компаниям. Большинство экспертов не ожидают изменения процентных ставок и программы выкупа казначейских облигаций по итогам январского заседания ФРС США. ближайшей целью роста индекса Мосбиржи выступает уровень 3140 пунктов, по индексу РТС - 1600 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду с утра американские фьючерсы продолжают восхождение, прибавляя около трети процента. Примерно таким же ростом откроется и наш рынок. Нефть вчера вновь пыталась продавить сильную поддержку 58,5 доллара за баррель. И вновь от нее произошел разворот вверх. Сегодня котировки основного энергетического сырья прибавляют около процента и ушли выше 60 долларов за баррель. Поводом для выкупа просадок послужила информация западных СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК, что расширенный картель готов еще более сократить добычу, чтобы не допустить падения котировок".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3120-3130 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может начать день в плюсе благодаря относительно спокойным внешним рынкам, а также дорожающей нефти. Рубль продолжит возвращать свои потерянные позиции, так как среди рискованных активов он остаётся одним из самых доходных. ".