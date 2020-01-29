Позитивная динамика рынка акций может продолжиться в среду - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на продолжение позитивной динамики на рынке акций в среду, но в отсутствие сильных внутренних драйверов рост будет ограниченным, понижательные риски сохраняются, сообщается в комментарии банка.

Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Романа Антонова, предпримет движение вверх с целью закрытия "гэпа" понедельника.