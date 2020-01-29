Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 29 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американский рынок акций вырос во вторник на фоне некоторого ослабления опасений, связанных с распространением нового коронавируса в КНР и за ее пределами, которые днем ранее спровоцировали максимальное с октября падение индексов Dow Jones и S&P 500. По последним данным, в КНР новым коронавирусом заразились уже свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

При этом глобальные усилия по сдерживанию распространения нового коронавируса активизировались. Так, США повысили оценку уровня опасности для поездок в КНР до максимального уровня и заявили о намерении эвакуировать граждан из Уханя; сети ресторанов и кофеен, а также ритейлеры, сообщили о приостановке работы своих точек в китайских городах, и многие крупные корпорации приняли меры для защиты персонала в Азии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в среду, исключение составляет гонконгский индекс Hang Seng. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,67%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,3%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,77%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%. Китайский фондовый рынок остается закрыт. Участники рынка пристально следят за новостями, касающимися вспышки пневмонии в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN.

В свою очередь нефть дорожает в среду на информации о снижении запасов в США, а также ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $60,16 за баррель, что на 1,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы выросли в цене на 0,32%, до $59,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,07% - до $54,05 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,48 за баррель, поднявшись на 0,64% по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей. Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи. По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,027 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,384 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 663,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+1,72%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,02%) и "МТС-001P-03" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,83%), "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (-0,5%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 90% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-216R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,8 млрд рублей, 80,04% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-186R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2,4 млрд рублей и 98,61% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m_001P_188R номинальным объемом 3 млрд рублей на 2,96 млрд рублей. Облигации серии 216R гасятся в августе 2023 года, серии 186R - в январе 2022 года, серии 188R - в январе 2025 года. По каждому из трех выпусков предусмотрен один купон, ставка купона по выпуску 216R установлена на уровне 1,3514% годовых, по выпуску 186R - 0,01% годовых, по займу 188R - 0,01% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 1,7 трлн рублей.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних бондов серии 001P-04R объемом от 10 млрд до 15 млрд рублей на уровне 6,8% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 10 лет в размере 6,98% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 28 января. Техразмещение предварительно запланировано на 30 января. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре 2018 года. Тогда "ФСК" разместила пятилетние облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

ООО "Рольф" планирует в середине февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия к трехлетним ОФЗ не выше 420 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% стоимости гасится в дату выплаты 4-го купона, по 25% - в даты выплат 7-го и 10-го купонов, оставшиеся 30% - в даты погашений. Купоны квартальные. В предыдущий раз "Рольф" выходил на публичный долговой рынок в конце февраля 2019 года. Эмитент разместил дебютные рублевые трехлетние облигации по ставке 10,45% годовых. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Инновационная сервисная компания "ПетроИнжиниринг" (Москва) в феврале-марте планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые. Банк России 18 октября 2019 года зарегистрировал облигации компании 1-4-й серий объемом 5,5 млрд рублей. Объем выпусков 1-й и 3-4-й серий составит по 1,5 млрд рублей, 2-й серии - 1 млрд рублей. Срок обращения займов - 3 года. Все они будут размещаться по открытой подписке.

Русфинанс банк принял решение досрочно погасить облигации серии БО-001P-01 объемом 4 млрд рублей. Погашение состоится 12 февраля, в дату окончания 7-го купонного периода. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 1% годовых.