Рубль продолжит восстановление позиций - "Открытие Брокер"

Рубль продолжит возвращать свои потерянные позиции, так как среди рискованных активов он остаётся одним из самых доходных, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественная валюта во вторник вернула часть утраченных позиций, показав солидное укрепление. "Мы предполагали подобный сценарий, что при улучшении ситуации на рынках ослабление рубля будет использовано спекулянтами для более выгодного захода", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Статистика, опубликованная во вторник, показала, что рост реальных зарплат в РФ в ноябре замедлился до 2,7% с 3,8% в октябре, хотя ожидалось ускорение до 4,0%. Рост розничных продаж замедлился до 1,9% с 2,3% в ноябре при ожиданиях роста до 2,7%. За весь 2019 год рост розничных продаж составил 1,6%. И, наконец, рост реальных доходов населения по итогам 2019 года составил 0,8%, что, конечно, является позитивным изменением относительно предыдущих лет, но явно мало, чтобы улучшить ситуацию в розничной сфере, обращает внимание А. Кочетков.

Минфин в среду 29 января проведёт очередные размещения ОФЗ. На безлимитных аукционах инвесторам будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года и ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года.

"В случае спокойной обстановки на рынках можно ждать высоких объёмов спроса, что будет способствовать дальнейшему восстановлению позиций отечественной валюты", - пишет специалист "Открытие Брокер".