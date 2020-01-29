Ближайшая цель роста индекса Мосбиржи - 3140 пунктов, индекса РТС - 1600 пунктов - "Инвестиционная палата"

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается умеренно позитивно, отмечает риск-менеджер "Инвестиционной палаты" Александр Крылов. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют слабую положительную динамику, цены на энергоносители отошли от минимумов января, что также оказывает поддержку отечественным компаниям. Большинство экспертов не ожидают изменения процентных ставок и программы выкупа казначейских облигаций по итогам январского заседания ФРС США.

Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи, как указывает в своем обзоре А. Крылов, выступает уровень 3140 пунктов, по индексу РТС - 1600 пунктов.