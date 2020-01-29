Индекс Мосбиржи откроется повышением - ИК "Алго Капитал"

Открытия индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3120-3130 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Публикация большого количества важных статистических показателей состоится во второй половине среды в США. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с ожиданиями решения по величине процентной ставки ФРС (22:00 мск) и комментариев по этому поводу (22:30 мск). По мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание лишь на еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут под закрытие основных торгов в России (18:30 мск).