Американский рынок акций вырос во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в среду. Нефть дорожает в среду.

Американский рынок акций вырос во вторник на фоне некоторого ослабления опасений, связанных с распространением нового коронавируса в КНР и за ее пределами, которые днем ранее спровоцировали максимальное с октября падение индексов Dow Jones и S&P 500.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

"Распространение коронавируса стало неожиданным фактором риска, который будет оказывать давление на рынки, если ситуация продолжит ухудшаться, - отмечает аналитик JPMorgan Chase Джойс Чанг. - Все сравнивают ситуацию с 2003 годом, когда в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS), однако мы видим ряд важных отличий".

"Во-первых, китайские власти в этот раз приняли серьезные меры гораздо быстрее, чем в случае с SARS. Во-вторых, темпы роста смертности меньше, чем в случае с SARS, и подавляющее большинство случаев летального исхода фиксируется среди пожилых людей", - цитирует аналитика MarketWatch.

Глобальные усилия по сдерживанию распространения нового коронавируса активизировались. Так, США повысили оценку уровня опасности для поездок в КНР до максимального уровня и заявили о намерении эвакуировать граждан из Уханя; сети ресторанов и кофеен, а также ритейлеры, сообщили о приостановке работу своих точек в китайских городах, и многие крупные корпорации приняли меры для защиты персонала в Азии.

В центре внимания трейдеров - квартальные результаты американских компаний, притом что сезон корпоративной отчетности набирает обороты.

Акции 3M Co. подешевели на 5,7% по итогам торгов во вторник. Компания, выпускающая широкий круг товаров для различных отраслей, снизила чистую прибыль на 28% в четвертом квартале 2019 года, а также объявила о сокращении штата в рамках реструктуризации.

Среди других компаний, опубликовавших квартальную отчетность 28 января, - United Technologies (+1,2%), Pfizer (-5%) и Xerox (+5%).

Стоимость бумаг Harley-Davidson опустилась на 3%. Крупнейший американский производитель мотоциклов сократил прибыль и выручку в четвертом квартале, причем оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. Продажи мотоциклов Harley-Davidson в США снизились по итогам 12-го квартала подряд - на 3,1%.

Бумаги Arconic, производителя алюминиевой продукции, подорожали на 2,6%. Компания сообщила, что ее потери в результате приостановки производства самолетов Boeing 737 MAX составят порядка $400 млн, и она рассматривает возможность сокращения рабочих мест в этом году. В то же время квартальная прибыль Arconic подскочила на 42%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 187,05 пункта (0,66%) и составил 28722,85 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 32,61 пункта (1,02%) - до 3276,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 130,37 пункта (1,43%) и составил 9269,68 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в среду, исключение составляет гонконгский индекс Hang Seng.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,71%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,3%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,77%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%.

Китайский фондовый рынок остается закрыт.

Участники рынка пристально следят за новостями, касающимися вспышки пневмонии в Китае.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN.

По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

По мнению старшего аналитика по рынкам АТР в Oanda Джеффри Холли, рынки продолжат реагировать на новости, касающиеся коронавируса.

"На азиатских рынках сегодня, вероятно, сохранится осторожность, они будут уязвимы к плохим новостям из Китая", - отмечает эксперт.

В Гонконге существенно дешевеют акции авиакомпаний на фоне ограничений на перелеты. Бумаги China Eastern Airlines теряют в цене 4,2%, акции China Southern Airlines - 4,3%.

Также под давлением находятся акции операторов казино и компаний, занимающихся недвижимостью. Так, котировки акций Sands China падают на 5,7%, аналогичное падение демонстрируют бумаги Hang Lung Properties.

Акции японской SoftBank прибавляют 1,9%, бумаги Honda растут на 0,8%, Fanuc - на 0,7%, Sony - на 0,8%.

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics повышается на 1,2%, капитализация LG Electronics увеличилась на 0,3%.

Акции австралийской Beach Energy подешевели на 1,9%, бумаги Rio Tinto выросли на 0,44%.

Нефть дорожает в среду на информации о снижении запасов в США, а также ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составляет $60,27 за баррель, что на $0,76 (1,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,19 (0,32%), до $59,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,69 (1,29%) - до $54,17 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,48 за баррель, поднявшись на $0,34 (0,64%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей.

Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.