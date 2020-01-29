Рынок акций в среду откроется ростом примерно на треть процента - Алор Брокер

Российский рынок акций в среду откроется ростом примерно на треть процента, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Распродажи на рынках акций во вторник неожиданно сменились уверенным ростом: индекс Мосбиржи прибавил 0,9%. Примерно столько же прибавили вчера и западные рынки. Причем на отличном внешнем фоне покупки у нас шли по всему спектру ликвидных бумаг практически равномерно, - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Не очень понятно, чем была вызвана такая эйфория. Рынки локально перекуплены, страхи падения мировой экономики из-за новой эпидемии никуда не делись, а коронавирус продолжает активно размножаться".

Может быть, предполагает А. Антонов, инвесторы возлагают надежды на пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания регулятора. Ставка с вероятностью почти 100% будет оставлена неизменной, но интерес представляет риторика Пауэлла и информация о программе количественного смягчения. Если Федрезерв продолжит накачку финансовой системы деньгами темпами на уровне конца прошлого года, то "китайские страхи" просто будут "залиты" деньгами, и серьезного падения рынков ждать не стоит.

Американские фьючерсы в среду с утра продолжают восхождение, прибавляя около трети процента. Примерно таким же ростом откроется и российский рынок акций, считает специалист Алор Брокер.