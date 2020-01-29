Доллар/рубль попробует уйти ниже 62 - Алор Брокер

Рубль отыграл во вторник у доллара 1,2% и ушел под отметку 62,5. В среду с утра волатильность в рубле снизится, а пара доллар/рубль попробует уйти ниже 62, считает аналитик Алор Брокер Алексея Антонова. Но увлекаться покупками рубля особо не стоит, российская валюта еще может продемонстрировать волну падения, предупреждает в своем комментарии А. Антонов. В частности, на это указывает слабая динамика рынка ОФЗ - спрос на рублевые обязательства Минфина сокращается.