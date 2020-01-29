Пара доллар/рубль откроет торги среды нейтрально - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, откроет торги среды нейтрально. В случае дальнейшего роста рынка энергоносителей покупки в рубле могут возобладать, что приведет к отступлению американской валюты в район 62 рублей, говорится в их комментарии.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции "Московской биржи". В случае дальнейшего роста рынка энергоносителей и попыток фьючерса на нефть марки Brent подняться в район 61 доллара за баррель покупки в рубле могут возобладать, что приведет к отступлению американской валюты в район 62 рублей. Однако инвесторам не стоит забывать о рисках активизации продаж по широкому спектру активов в случае появления негативных новостей о распространении коронавируса. К концу торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 62-63 рубля", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Специалист также отмечает, что во вторник рубль смог отыграть большую часть потерь, понесенных в понедельник, прибавив к доллару и евро порядка 1,1%. В рамках этого движения американская валюта ушла под уровень 62,5 рубля, который в текущий момент является ближайшим сопротивлением. При этом краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и отметка 62 рубля создают двойную поддержку для доллара, от которой в случае продолжения снижения "быки" могут попытаться возобновить восходящую динамику в паре USD/RUB.