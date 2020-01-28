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28 января 2020 года 19:37

Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 28 января. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи.

Курс доллара США составил 62,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,69 руб./EUR1, подешевев на 69,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,74 копейки - до 65,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне перешедшей к повышению нефти, которая до этого снижалась шесть сессий подряд и по итогам торгов во вторник опустилась до октябрьских минимумов. Участников рынка вдохновила вероятность того, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне эпидемии, вызванной новым коронавирусом в Китае.

Соответствующее мнение высказали некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Так, по мнению рыночного аналитика OANDA в Сингапуре Джефри Холли, ОПЕК+ могут провести внеочередную встречу, если цена Brent опустится ниже $55 за баррель. Barclays Capital также ожидает, что ОПЕК+ примет новые меры по сокращению добычи в случае более существенного падения спроса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,01% - до $59,17 за баррель. Фьючерс на марку WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,09% - до $53,72 за баррель.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю.

Участники рынка на этой неделе ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии относительно ставок. Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, Банк Англии проведет заседание в четверг.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, после распродаж вторника на российском фондовом и валютном рынках торги в среду характеризуются коррекционным повышением индексов и основных рублевых пар. "Рублевые активы повышаются, несмотря на то, что значительную часть дня нефть дешевела и лишь вечером перешла к росту (сейчас котировки Brent находятся около $59 за баррель). Это не добавляло оптимизма нацвалюте, при этом нельзя исключить, что сегодняшний день будет лишь короткой передышкой перед дальнейшим снижением, и уже завтра ведущие российские индексы и рубль вновь окажутся в отрицательной зоне", - полагает Фролов.

"Рубль отыграл часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3690 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,37%, недельная до 6,41%, а месячная осталась на уровне 6,43%. Опасения по поводу коронавируса пока никуда не делись, но восприятие рисков немного смягчилось. Еще в первой половине дня иена начала слабеть, а доходности по американским казначейским обязательствам пошли вверх. Однако у рубля также есть свои преимущества инструмента защиты в виде 20% резервов в золоте, а также положительной ставки при положительных балансах бюджета и счета текущих операций. Поэтому можно ждать стабилизации курса в диапазоне 62,5-63,0 руб./$1, а при улучшении настроений на глобальном рынке "россиянин" способен вернуться под отметку 62,0 за доллар", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 января на 49,19 копейки, до 62,8299 руб./$1, и увеличил курс евро на 44,85 копейки, до 69,226 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 35,88 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,8225 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 16,54 копейки и составил 62,7679 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 711,133 млн, из которых $631,112 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 80,021 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 42,9 копейки, до 69,2995 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 19,1 копейки и составил 69,1463 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR911,457 млн, из которых EUR340,206 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR571,251 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 28 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 620 млрд рублей (при лимите 1 трлн 620 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 662,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 650 млрд рублей (при лимите 1 трлн 650 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 841,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 28 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 78 млрд 523 млн рублей (при лимите 225 млрд 821,2 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне понедельника - 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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