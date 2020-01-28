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28 января 2020 года 19:00

Цены евробондов РФ во вторник слегка подросли благодаря улучшению настроений инвесторов в отношении рисковых активов

Москва. 28 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря локальной позитивной коррекции мировых рынков капитала на фоне улучшения настроений в отношении рисковых активов, интерес к которым в последнее время подорвал возросший "вирусный" риск. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 27 января на 6 базисных пунктов и составила 113,87% от номинала, что соответствует доходности 2,51% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 1,5 базисного пункта, составив 100,98% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта и составил 107 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 31 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,42% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,63% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 20 пунктов, поднявшись до 131,38% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,565% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2 базисных пункта, до 112,38% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 2,615% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 109,21% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,22% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 18 базисных пунктов, подорожав до 127,65% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,645% годовых), и лишь десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,74% от номинала (доходность - 2,78% годовых).

"После нескольких дней падения, вызванного негативным влиянием новостей о распространении китайского коронавируса, сегодня на мировых рынках капитала наблюдается некоторый отскок. Высокая доля неопределенности, связанная с тем, что пока непонятен уровень потенциального ущерба мировой экономике от китайского вируса, в последние несколько дней угнетала глобальных инвесторов, которые были вынуждены продавать рисковые активы. Сейчас же мы видим признаки некоторой стабилизации. Часть участников рынка посчитали, что "вирусная" история, скорее всего, не окажет сильного влияния на мировую экономику, и решили прикупить подешевевшие бумаги. Вместе с тем российские валютные облигации в этой непростой ситуации продемонстрировали определенную стойкость и накануне практически не упали в цене; определенную поддержку оказала позитивная ценовая динамика базовых активов - US Treasuries. Спреды, конечно же, расширились, но ценовые уровни устояли. Сегодня же, когда на мировых рынках стали прослеживаться позитивные нотки, US Treasuries смогли удержаться от ценового снижения, что вполне могло произойти на волне снижения спроса на "защитные" активы. Таким образом, отсутствующее давление со стороны базовых активов позволяет котировкам российских еврооблигаций демонстрировать сегодня рост, что в свою очередь ведет к сокращению расширившихся накануне суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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