Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх во главе с Мечелом, индекс МосБиржи превысил 3110п

Москва. 28 января. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после отката на опасениях по поводу распространения коронавируса в Китае и других странах, индекс МосБиржи отскочил выше 3110 пунктов, при этом лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3113,1 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1572,23 пункта (+2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 62,39 рубля (-0,58 рубля).

Выросли акции "Мечела" (+5,5% и +2,3% "префы") на фоне известий, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела".

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) заинтересован в продаже 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения компании "А-Проперти", сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Ранее сообщалось, что "Мечел" (MOEX: MTLR), владеющий 51% в "Эльге", не воспользовался офертой на выкуп доли ГПБ в этом проекте (34% "Эльги" за 31 млрд рублей плюс опцион на оставшиеся 15%). "Мечел" должен был перечислить средства до 20 января 2020 года, но не сделал этого. Компания объяснила это тем, что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов.

"Мечел" может продать принадлежащие ему 51% "Эльги", потенциальный покупатель - компания "А-Проперти", сообщала ранее газета РБК. Летом "А-Проперти" подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в "Эльге" (49%).

Также подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

В США накануне индексы упали на 1,6-1,9% из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай не работает в связи с новогодними праздниками), однако скорректировалась Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,8-1,1%) и отскочила Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1%, выше 3275 пунктов).

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

В Европе инвесторы также следят за процессом выхода Великобритании из ЕС, который завершится 31 января, после чего начнется 11-месячный переходный период. В этот период Лондон и Брюссель планируют договориться об условиях торгового соглашения. В понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "цель ЕС заключается в создании тесного экономического партнерства, основанного на равных условиях".

Нефть вечером во вторник также отыграла дневное снижение, цена Brent к 18:50 МСК почти на $0,7 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $59,13 за баррель (+0,9% и -2,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $53,71 за баррель (+1,1% и -1,8% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынки во вторник пытаются прийти в себя после панической атаки на фоне распространения нового коронавируса в Китае. Только акции "Аэрофлота" и "АЛРОСА" продолжили лидировать по потерям на опасениях сокращения выручки компаний на китайском направлении. Бумаги "Мечела" выросли на информации, что "А-Проперти" направила в ФАС ходатайство об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта. Подросли акции "Газпрома" на фоне заявления зампредседателя правления Елены Бурмистровой о том, что реализация "Северного потока 2" будет завершена российской стороной. Активность на торгах заметно сократилась по сравнению с понедельником.

Опасения по поводу коронавируса пока никуда не делись, но восприятие рисков немного смягчилось. Внимание постепенно переключается на корпоративные события. На рынке нефти продолжают опасаться спада потребления в Китае. Япония также объявила о росте рисков для экономики в связи с коронавирусом. Однако отвесное падение котировок прекратилось за счет резкого сокращения поставок из Ливии с 1,22 млн б/с до 284 тыс. б/с.

В Morgan Stanley полагают, что вспышка коронавируса - это все же больше региональная, а не глобальная история. На этом фоне российский рынок акций отыграл часть потерь. Накануне его дивидендная доходность за 12 месяцев выросла до 6,4%, что превышает текущую ставку ЦБ РФ и заметно выше ожидаемой ставки на текущий год. Схожая мотивация существует и в рубле. Более того, наличие резервов выше внешнего долга делает рубль частично защитным инструментом, полагает Кочетков.

Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович также полагает, что основным фактором роста рыночной неопределенности и снижения риск-аппетитов выступает вирусная угроза в Китае. Инвесторы традиционно весьма негативно относятся к таким непрогнозируемым рискам, как распространение эпидемии, и предпочитают не дожидаться появления каких-либо масштабных деструктивных последствий для экономики и заблаговременно начинают усиливать качество своих позиций. В случае с китайской вирусной темой те карантинные меры, которые уже приняты властями, оказывают заметное давление как на транспортную активность, так и на туристический бизнес и торговлю. Данный фактор воспринимается частью участников рынка как предпосылка для ослабления надежд на ускорение темпов роста мировой экономики.

Тем не менее вирусная угроза не является единственным поводом для коррекции рынков. На протяжении достаточно длительного временного периода рынки находились в состоянии, близком к эйфории. В таких условиях для продолжения роста рынкам нужно постоянное пополнение набора драйверов своей поддержки. На данный же момент дополнительных триггеров для продолжения повышательного движения все еще не появилось - оптимизм ожиданий первой фазы торговой сделки США-КНР полностью отыгран, и у инвесторов есть справедливые опасения, что данной промежуточной сделки может оказаться недостаточно для решения проблем мирового роста. С учетом такого положения вещей у рынков сейчас фактически больше поводов для коррекции, нежели для продолжения безудержного роста, полагает аналитик.

В то же время ситуация на рынках пока что далека от паники и масштабного спада. Понижательное движение на фондовых площадках, а также ослабление валют сегмента ЕМ весьма спокойно воспринимается долговыми рынками. С учетом этого говорить о резком оттоке капиталов из ЕМ в ближайшей перспективе, вероятно, все еще рано.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на американских биржах во вторник начались повышением трех основных индексов, главным образом, в рамках коррекции. В целом, если индекс S&P 500 не сможет закрепиться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (3275 пунктов), он с высокой долей вероятности до конца недели еще направится в район нижней полосы (3200 пунктов). При закреплении выше 3275 пунктов сигнал о переходе к краткосрочному снижению будет поставлен под вопрос.

Макроэкономическая статистика вторника показала рост заказов на товары длительного пользования в США в декабре на 2,4% (ожидалось +0,4%) после их падения на 3,1% месяцем ранее - благоприятный для экономики сигнал. Индекс потребительского доверия в январе при этом увеличился со 128,2 до 131,6 пункта (ожидалось 128 пунктов), также поддержав общие настроения.

В среду на рынок нефти повлияют еженедельные данные о запасах в США. В среднем ожидается увеличение запасов "черного золота" в отчете Минэнерго США на 460 тыс. баррелей, что было бы умеренно негативно для цен. Фактические цифры, однако, еще могут преподнести и приятные сюрпризы.

Индексы МосБиржи и РТС остались ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (3125 и 1590 пунктов), что говорит о преобладании краткосрочного нисходящего тренда на рынке и опасности движения в район нижних полос Боллинджера (3020 и 1520 пунктов) Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3060-3125 пунктов, считает Кожухова.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что из Китая приходят пока только плохие вести: коронавирусная эпидемия продолжает распространяться, и заболевание быстро вышло за пределы Поднебесной. Китайские власти продлили новогодние каникулы до понедельника, пытаясь тем самым убедить людей оставаться дома. Инвесторы полагают, что эпидемия может оказать ощутимое влияние на спрос на нефть, в особенности со стороны сектора авиаперевозок.

Эпидемия коронавирусной инфекции вызвала у инвесторов рискофобию и заставила задуматься о перспективах спроса на металлы (Китай является крупнейшим в мире потребителем большинства промышленных металлов). C учетом длительного инкубационного периода (до 14 дней) и быстро растущего числа заболевших не исключено, что паника и продажи на рынках черных и цветных металлов могут продолжиться, тогда как позиции золотодобывающих компаний могут оказаться более устойчивыми. Когда распространение вируса удастся взять под контроль, и если его влияние на глобальную экономику в конечном итоге окажется ограниченным, котировки бумаг сектора могут оказаться привлекательными для покупки в будущем, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+39,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+32%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+29,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+24,9%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+18,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+17,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+13,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,9%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,009 млрд рублей (из них 19,972 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 12,365 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).