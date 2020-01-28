MSCI может повысить вес ЛУКОЙЛа в индексах MSCI на 6% в ночь на 30 января - "ВТБ Капитал"

(уточняется название индекса в заголовке)

Индексный провайдер MSCI может повысить оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" с текущих 0,55 до 0,60 (одновременно понизив количество акций с 715 млн до 693 млн штук), сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Это приведет к повышению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI на 6% и спровоцирует пассивный приток в эти бумаги на уровне $215 млн.

Как ожидает эксперт, об увеличении веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI будет объявлено, скорее всего, в ночь на 30 января 2020 года по московскому времени. Изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов.

Как сообщалось, совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций.

В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 млн 134 тыс. 238 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-ного дочернего общества компании) о продаже 21 млн 751 тыс. 935 акций.

Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала ПАО путем приобретения 25 млн размещенных акций.

Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала компании до 692 млн 865 тыс. 762 обыкновенных акций.