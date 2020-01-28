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28 января 2020 года 18:50
БКС Глобал Маркетс ожидает повышения веса "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта
(уточняется редакция второго абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ожидает объявления о повышении веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта, или на 4,3%, в результате погашения акций компании, предъявленных к выкупу, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Юлии Голдиной, Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По мнению экспертов, индексный провайдер повысит оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" до 0,6 с текущих 0,55, что приведет к повышению веса акций компании в индексе MSCI Russia и обеспечит пассивный приток $109 млн в эти бумаги при среднем дневном объеме торгов за три месяца (3M ADTV) на уровне $138 млн. Как сообщила Голдина "Интерфаксу", о пересмотре веса акций "ЛУКОЙЛа" MSCI объявит, скорее всего, в ночь на 30 января по московскому времени. Изменения вступят в силу в течение двух дней после объявления. В обзоре также отмечается, что есть вероятность того, что MSCI оставит оценку FIF "ЛУКОЙЛа" без изменения, что с учетом уменьшения уставного капитала может привести к сокращению веса этих бумаг в индексе MSCI Russia на 2,9% и спровоцирует пассивный отток на уровне $72 млн. Как сообщалось, совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций. В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 млн 134 тыс. 238 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-ного дочернего общества компании) о продаже 21 млн 751 тыс. 935 акций. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала ПАО путем приобретения 25 млн размещенных акций. Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала компании до 692 млн 865 тыс. 762 обыкновенных акций.
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