БКС Глобал Маркетс ожидает повышения веса "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта

(уточняется редакция второго абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" ожидает объявления о повышении веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта, или на 4,3%, в результате погашения акций компании, предъявленных к выкупу, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Юлии Голдиной, Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По мнению экспертов, индексный провайдер повысит оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" до 0,6 с текущих 0,55, что приведет к повышению веса акций компании в индексе MSCI Russia и обеспечит пассивный приток $109 млн в эти бумаги при среднем дневном объеме торгов за три месяца (3M ADTV) на уровне $138 млн.

Как сообщила Голдина "Интерфаксу", о пересмотре веса акций "ЛУКОЙЛа" MSCI объявит, скорее всего, в ночь на 30 января по московскому времени.

Изменения вступят в силу в течение двух дней после объявления.

В обзоре также отмечается, что есть вероятность того, что MSCI оставит оценку FIF "ЛУКОЙЛа" без изменения, что с учетом уменьшения уставного капитала может привести к сокращению веса этих бумаг в индексе MSCI Russia на 2,9% и спровоцирует пассивный отток на уровне $72 млн.

Как сообщалось, совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций.

В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 млн 134 тыс. 238 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-ного дочернего общества компании) о продаже 21 млн 751 тыс. 935 акций.

Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала ПАО путем приобретения 25 млн размещенных акций.

Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала компании до 692 млн 865 тыс. 762 обыкновенных акций.