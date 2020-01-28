Основным риском для рубля остается заметная слабость рынка нефти - БКС

Основным риском для российской валюты остается заметная слабость рынка нефти, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Если достигнутые относительно низкие уровни нефтяных цен сохранятся на среднесрочном горизонте или падение продолжится, рубль начнет сокращать свою переоцененность к нефтяному фактору, отраженную в 12-месячном минимуме рублевой стоимости барреля Brent.

"Рубль на старте сессии укрепился, реагируя на позитивный внешний фон, - комментирует эксперт "БКС Брокер". - Несмотря на то, что количество заболевших новым вирусом продолжает увеличиваться экспоненциально, утром многие рынки демонстрировали хороший рост в рамках коррекции. Многие инвесторы воспринимают произошедший в последние сессии провал как хорошую возможность купить "на откате". Кроме того, усиливаются ожидания, что монетарные власти отреагируют на ситуацию с вирусом какими-либо мерами денежно-кредитного стимулирования или хотя бы пообещают подобные шаги".

Однако после нашего открытия ситуация на глобальных площадках резко ухудшилась, вызвав еще одну волну снижения рубля. В результате он переписал месячный минимум по отношению к бивалютной корзине, но затем возобновил активный рост.

Развивающиеся валюты утром довольно активно укреплялись, но в начале наших торгов резко сдали позиции, а многие вышли в существенный минус. Однако во второй половине основной российской сессии ситуация в данном секторе улучшилась, как и в целом внешний фон, что способствовало ускорению роста рубля.