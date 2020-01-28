"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Держать" акции NextEra Energy, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

NextEra Energy опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Тем не менее, менеджмент подтвердил все прогнозы по финансовым показателям до 2022 года.

"NextEra Energy является лидером в секторе, генерирует стабильные денежные потоки и более 20 лет регулярно выплачивает дивиденды. Мы по-прежнему рекомендуем "Держать" акции NextEra Energy", - отмечает Вадим Сысоев.

NextEra Energy является одним из крупнейших в мире игроков сектора альтернативной энергетики (ветровые и солнечные электростанции, а также ядерная энергетика) с общей мощностью более 46 ГВт. Популярность "зеленой энергетики" в мире продолжает расти из-за значительного снижения стоимости ее производства, причем ключевыми рынками являются Китай и США.

"Ключевыми преимуществами NextEra Energy остаются диверсифицированный бизнес, отличная деловая репутация и эффективный менеджмент. В 2019 году в мире было дополнительно установлено 203 гигаватта солнечных и ветровых мощностей. В целом же в мире установленные мощности ветровых станций составляют 655,9 гигаватта (+65,4 гигаватта в 2019 году), а солнечных – 646,8 гигаватта (+137,5 гигаватта в 2019 году).Электростанции NextEra Energy являются одними из самых современных и энергоэффективных в мире", - указывает эксперт ГК "ФИНАМ".