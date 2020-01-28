Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики - "ВТБ Капитал"

Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Согласно последним прогнозам S&P Global Ratings, которые, возможно, будут в дальнейшем скорректированы, в первом квартале ВВП Китая окажется под давлением, учитывая значимость города Ухань, с которого началось распространение нового вируса, как ключевого транспортного и логистического хаба и центра автомобильной промышленности (на долю Уханя приходится 1,6% ВВП КНР и 1,2% оборота национальных грузоперевозок), - отмечает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. - Неудивительно, что на этом фоне индекс цен на промышленные металлы Bloomberg (BCOMIN) снизился, а цена на нефть резко упала, как и мировые индикаторы грузоперевозок, такие как индекс Baltic Dry".

Последние данные об обороте мировой торговли также свидетельствуют о его продолжающемся снижении, указывает эксперт "ВТБ Капитала". Как отмечается в отчете S&P Global Ratings, в 2019 г. из 6,1%, на которые вырос реальный ВВП Китая, 3,5 пп пришлось на долю потребительских расходов. В случае сокращения последних на 10% общий рост ВВП замедлится примерно на 1,2 пп, что существенно, учитывая, что темпы роста ВВП страны находятся на минимальном уровне за последние 29 лет, а месячные показатели промышленного производства и розничной торговли также опустились до многолетних минимумов.

"Вспышка коронавируса вполне может нарушить цепочки поставок в ключевых отраслях, а в качестве побочного эффекта оказать негативное давление на экономику стран, традиционно принимающих большое число туристов из КНР – таких как Австралия, Таиланд и Вьетнам, - полагает Нил Маккиннон. - К числу ключевых направлений туристического потока из Китая относится и Великобритания. Конечно, следует понимать, что довольно сложно дать точную количественную оценку потенциального негативного эффекта от распространения коронавируса с точки зрения роста глобального ВВП и экономики Китая, как и последствий для финансовых рынков. Но рынки акций, судя по всему, хотят верить в лучшее".

По мнению экономиста "ВТБ Капитала", инвесторам следует опасаться «хороших новостей» и кратковременных всплесков спроса на рынках акций, обусловленных лишь тем, что игроки недооценивают динамику распространения коронавируса, – им хочется верить, что последствия окажутся недостаточно масштабными, чтобы развернуть восходящий тренд на рынках акций или в мировой экономике. "Риск заключается в том, что эпидемия коронавируса может привести к намного более серьезным, чем ожидалось, последствиям. Чтобы надолго испортить аппетит к риску, будет достаточно первых признаков дальнейшего замедления китайской экономики – будь то снижение потребительского спроса или сокращение производства автомобилей, которое несомненно потянет назад восстановление всей мировой экономики", - подчеркивает Нил Маккиннон.