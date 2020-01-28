Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности - ITI Capital

Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности, отмечается в обзоре ITI Capital. Средняя дивидендная доходность российских эмитентов, согласно Bloomberg, составила 6,9% в 2018 г. В 2019 г., согласно консервативной оценке аналитиков ITI Capital, она ожидается на уровне 8%. Более оптимистичный сценарий предполагает 9-10% среднюю доходность в 2019 г. Это значительно выше средней 3%-ной доходности по развивающимся рынкам и 2,4% - по развитым, включая 1,8% в США и 3,6% в Европе. Также это выше доходности, которую сейчас в среднем предлагают ОФЗ на уровне 6%.

"Мы изучили около тридцати российских эмитентов, выбрав среди них наиболее высокодоходных и разделив их на три группы: (1) компании с низким риском, (2) компании с высоким риском, связанным с волатильностью финансовых показателей на фоне глобальных факторов и (3) компании с высоким риском, связанным не только с глобальными факторами, но и с внутрикорпоративными решениями, - отмечают эксперты ITI Capital. - Нашими фаворитами по дивидендным выплатам являются акции телекоммуникационных операторов Veon и МТС - компаний наиболее устойчивых к волатильности глобальных рынков, а также акции Мосбиржи, Globaltrans и Детского мира. Помимо привлекательных фундаментальных факторов в данных компаниях отметим, что акционеры двух последних заинтересованы в получении высоких дивидендов".

Среди компаний второй группы аналитики ITI Capital выделяют банки и металлургические компании. В эту группу также добавлен производитель удобрений Фосагро. На акции данных компаний более значительно влияет динамика мировых рынков, чем на акции компаний первой группы, что во многом нивелирует плюсы высокой дивидендной доходности (с выплатами четыре раза в год в случае металлургических производителей и Фосагро).

"Среди акций компаний третьей группы наиболее яркие - Эталон и ЛСР - компании, готовые платить высокие дивиденды, но проигрывающие как операторы рынка недвижимости в условиях глобальной неопределенности, - указывают специалисты ITI Capital. - Кроме того, ряд компаний этой группы может позитивно удивить против нашего консервативного прогноза - это, прежде всего, Лукойл, Алроса и Евраз. Мы также хотели бы отметить тех эмитентов, кто может принять новую дивидендную политику в перспективе 2К20, что может положительно сказаться на стоимости их акций: Новатэк, Россети, ПИК, Энел, ТГК-1 и другие дочки Газпромэнергохолдинг".

Все больше российских эмитентов увеличивают размер дивидендов, пересматривая дивидендную политику в сторону повышения выплат, подчеркивают аналитики ITI Capital. Этому способствует как заинтересованность мажоритарных акционеров в получении финансовых ресурсов, которые можно направить на другие проекты (госкомпании; дочки АФК Система - МТС, Эталон, Детский мир; Globaltrans), так и желание повысить привлекательность акций, как в случае с Фосагро или компаниями металлургического сектора. Только в 2019 г. дивидендную политику пересмотрели около 10 компаний, включая Лукойл, Газпром, Алроса, Veon, НЛМК, Фосагро, ММК и Русгидро.