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28 января 2020 года 15:40

Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне коррекционного повышения мировых рынков

Москва. 28 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне коррекционного повышения мировых рынков после сильного падения накануне, связанного с опасениями усиления эпидемии коронавируса в Китае.

Курс доллара США составил 62,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,09 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,01 копейки - до 65,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 января на 49,19 копейки, до 62,8299 руб./$1, и увеличил курс евро на 44,85 копейки, до 69,226 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне коррекционного отскока мировых рынков после сильного падения накануне. Инвесторы частично выходят из коротких позиций по рисковым активам, открытых в связи с ростом опасений относительно последствий для экономики из-за вспышки вируса в КНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщили европейские СМИ. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю.

"Коронавирус продолжает активно распространяться, и по нашему мнению, ситуация на рынках по-настоящему начнет стабилизироваться, лишь когда замедлятся темпы распространения вируса. Это может произойти, когда карантинные меры подействуют, либо когда будет разработана вакцина, что вряд ли произойдет в ближайшие дни. Поэтому вечером рискофобия может усилиться, и тогда рубль ослабнет до 63,2 руб./$1. Из глобальных событий инвесторы будут следить за статистикой из США по заказам на товары длительного пользования", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

"Во вторник инвесторы частично фиксируют прибыль по доллару на основных валютных площадках развивающихся рынков после активного роста американской валюты накануне. Однако укрепление валют emerging markets, включая рубль, стоит рассматривать лишь в качестве коррекции, так как новостной фон в отношении коронавируса сохраняется неблагоприятным, и похоже, продолжит подталкивать инвесторов к бегству от риска. При этом рубль остается под давлением подешевевшей нефти и постепенно лишается поддержки со стороны налогового периода на внутреннем рынке", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться на торгах во вторник после падения до минимальных значений с середины октября по итогам предыдущих торгов на фоне опасений о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,44% - до $58,32 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,15% - до $53,06 за баррель.

"Российская валюта накануне находилась под серьезным давлением, двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран. При этом в наибольшем минусе оказались валюты, зависящие от цен на энергоносители (рубль, чилийский песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал), что в очередной раз подтвердило несимметричность чувствительности данных валют к изменениям нефтяных котировок. Так, рубль, как и прочие валюты-аналоги, сильно реагирует на шоки нефтяных цен, связанные со спросом на энергоресурсы, и значимо слабеет при резком снижении нефтяных цен, поскольку это зачастую сопровождается risk-off настроениями на глобальных площадках. При этом резкий рост нефтяных котировок из-за опасений сокращения предложения нефти (как это было, например, в начале января на фоне эскалации отношений между Ираном и США) не всегда приводит к укреплению рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Банк России 28 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 620 млрд рублей (при лимите 1 трлн 620 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 662,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 650 млрд рублей (при лимите 1 трлн 650 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 841,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 28 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 78 млрд 523 млн рублей (при лимите 225 млрд 821,2 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне понедельника - 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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