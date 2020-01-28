Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса - Julius Baer

Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы сохраняем конструктивную позицию по китайским ценным бумагам на среднесрочную и долгосрочную перспективы, однако вспышка коронавируса окажет давление на фондовый рынок в ближайшие недели. Мы видим риск снижения рынка на 10-15% с текущих уровней", - отмечает аналитик фондовых рынков Азии Julius Baer Ричард Танг.

Ситуация вокруг вспышки коронавируса в китайском городе Ухане в последние несколько дней усугубилась. Во-первых, оказалось, что вирус распространяется намного быстрее, чем предполагалось. Количество случаев заражения растет экспоненциально, опережая скорость распространения во время других недавних эпидемий. Во-вторых, вирус достиг большого количества других регионов и стран, включая Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Австралию, Францию и Тайвань.

"На наш взгляд, инвесторам следует учитывать следующие последствия сложившейся ситуации, - указывает Ричард Танг. - Во-первых, после стабилизации эпидемии китайские власти, вероятно, станут более агрессивны в смягчении денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, что окажет поддержку фондовым рынкам в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Во-вторых, фондовому рынку перед ростом придется пережить снижение. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 гг. рынок просел на 15%, и в этот раз мы ожидаем снижения на 10-15%. В-третьих, во время вспышки атипичной пневмонии фондовый рынок просел, когда количество новых заражений стабилизировалось, однако это случилось более чем через пять месяцев после первого случая заражения. В-четвертых, мы продолжаем считать, что секторы интернет-компаний и компаний в сфере здравоохранения более устойчивы к развивающимся событиям, в то время как туристический и потребительский секторы испытают больше всего давления".

Тем не менее, следующая неделя будет ключевой для того, чтобы понять, как ситуация будет развиваться дальше, потому что большинство китайцев вернутся на рабочие места после долгих выходных и произойдет еще одна массовая миграция внутри страны.