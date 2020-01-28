Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса, говорится в комментарии банка. Цены на нефть опустились ниже 60 долл. США за баррель на фоне роста опасений в связи с распространением коронавируса. В то время как непосредственно под влиянием новостей оказался лишь спрос на авиатопливо в Китае, рынок нефти, похоже, учел в ценах более всеобъемлющую и длительную дестабилизацию экономики, чем можно ожидать, учитывая предыдущие случаи эпидемий.

Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер полагает, что эта реакция рынка несколько чрезмерна, но признает, что на фоне роста "медвежьих" новостей давление на нефть будет сохраняться, и рынок будет игнорировать такие "бычьи" факторы, как, например, перебои в поставках нефти из Ливии.

"Неопределенность, связанная с вспышкой коронавируса, вызывает рост опасений на сырьевых рынках, в особенности на рынке нефти, - отмечает Норберт Рюкер. - Экономические последствия по-прежнему являются лишь предметом догадок, за исключением факта, что запрет на поездки и временное закрытие аэропортов в Китае имеют прямые последствия для спроса на авиационное топливо, и таким образом, на рынок нефти. Проводя сравнение с предыдущими эпидемиями, можно ожидать, что запреты на перемещения продлятся несколько недель, а не месяцев".

Побороть чувство неопределенности, по мнению эксперта банка, помогут простые расчеты. Сокращение воздушных перевозок на 20% в течение месяца приведет к падению спроса на нефть в Китае менее, чем на 0,2%. Влияние на спрос на моторное топливо оценить сложнее, но оно, вероятнее всего, будет аналогичным. Падение цен на нефть ниже 60 долл. США предполагает, что рынок нефти опасается гораздо более масштабных и длительных последствий. С учетом длящегося перерыва в поставках из Ливии из-за политических факторов, рынок нефти в последние несколько дней двигался скорее в сторону дефицита, чем избытка, предложения.

"Мы считаем реакцию рынка преувеличенной, но признаем, что неопределенность и рост новостей по поводу вспышки вируса продолжат оказывать давление на котировки черного золота в ближайшем будущем. Наши прогнозы на весь текущий год остаются неизменными: достаточный уровень предложения на фоне роста производства в странах бассейна Северного Моря, а также Бразилии и Гайане, оттесняет на задний план сланцевую индустрию в США и политику нефтяных держав, учитывая слабый экономический рост и невысокий уровень спроса. Именно эти факторы, а не вспышка коронавируса, должны привести в дальнейшем к котировкам нефти ниже 60 долл. США в текущем году. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку черного золота", - резюмирует Норберт Рюкер.