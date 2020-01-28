.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса
.
28 января 2020 года 15:53
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса, говорится в комментарии банка. Цены на нефть опустились ниже 60 долл. США за баррель на фоне роста опасений в связи с распространением коронавируса. В то время как непосредственно под влиянием новостей оказался лишь спрос на авиатопливо в Китае, рынок нефти, похоже, учел в ценах более всеобъемлющую и длительную дестабилизацию экономики, чем можно ожидать, учитывая предыдущие случаи эпидемий. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер полагает, что эта реакция рынка несколько чрезмерна, но признает, что на фоне роста "медвежьих" новостей давление на нефть будет сохраняться, и рынок будет игнорировать такие "бычьи" факторы, как, например, перебои в поставках нефти из Ливии. "Неопределенность, связанная с вспышкой коронавируса, вызывает рост опасений на сырьевых рынках, в особенности на рынке нефти, - отмечает Норберт Рюкер. - Экономические последствия по-прежнему являются лишь предметом догадок, за исключением факта, что запрет на поездки и временное закрытие аэропортов в Китае имеют прямые последствия для спроса на авиационное топливо, и таким образом, на рынок нефти. Проводя сравнение с предыдущими эпидемиями, можно ожидать, что запреты на перемещения продлятся несколько недель, а не месяцев". Побороть чувство неопределенности, по мнению эксперта банка, помогут простые расчеты. Сокращение воздушных перевозок на 20% в течение месяца приведет к падению спроса на нефть в Китае менее, чем на 0,2%. Влияние на спрос на моторное топливо оценить сложнее, но оно, вероятнее всего, будет аналогичным. Падение цен на нефть ниже 60 долл. США предполагает, что рынок нефти опасается гораздо более масштабных и длительных последствий. С учетом длящегося перерыва в поставках из Ливии из-за политических факторов, рынок нефти в последние несколько дней двигался скорее в сторону дефицита, чем избытка, предложения. "Мы считаем реакцию рынка преувеличенной, но признаем, что неопределенность и рост новостей по поводу вспышки вируса продолжат оказывать давление на котировки черного золота в ближайшем будущем. Наши прогнозы на весь текущий год остаются неизменными: достаточный уровень предложения на фоне роста производства в странах бассейна Северного Моря, а также Бразилии и Гайане, оттесняет на задний план сланцевую индустрию в США и политику нефтяных держав, учитывая слабый экономический рост и невысокий уровень спроса. Именно эти факторы, а не вспышка коронавируса, должны привести в дальнейшем к котировкам нефти ниже 60 долл. США в текущем году. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку черного золота", - резюмирует Норберт Рюкер.
.
28 января 2020 года 17:40
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Группа компаний М.Видео позитивно отчиталась за 2019 год. Из отчетности следует, что бизнес двух объединенных сетей (собственно М.Видео и присоединенного к ней Эльдорадо) успешно справился с... читать дальше
.28 января 2020 года 17:10
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Согласно последним прогнозам S&P Global Ratings, которые, возможно, будут в дальнейшем скорректированы, в первом квартале ВВП Китая окажется под давлением, учитывая... читать дальше
.28 января 2020 года 16:44
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы сохраняем конструктивную позицию по китайским ценным бумагам на среднесрочную и долгосрочную перспективы, однако вспышка коронавируса окажет давление на фондовый рынок в... читать дальше
.28 января 2020 года 16:20
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности - ITI Capital
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности, отмечается в обзоре ITI Capital. Средняя дивидендная доходность российских эмитентов, согласно Bloomberg, составила 6,9% в 2018 г. В 2019 г., согласно консервативной оценке аналитиков ITI... читать дальше
.28 января 2020 года 15:40
Москва. 28 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне коррекционного повышения мировых рынков после сильного падения накануне, связанного с опасениями усиления эпидемии коронавируса в Китае. читать дальше
.28 января 2020 года 15:18
Справедливой ценой для новых бондов Ростелекома видится ориентир ставки первого купона на уровне или чуть ниже 6,70% годовых - ИК "Велес Капитал"
Справедливой ценой для размещения новых облигаций Ростелекома является купон на уровне или чуть ниже 6,70% годовых, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. ПАО "Ростелеком" (-/BB+/BBB-/AA(RU)/-) проведет 29 января сбор заявок... читать дальше
.28 января 2020 года 14:50
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель - БКС
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Курс рубля в этих условиях будет формироваться в диапазоне 62,5-64 рублей за доллар. Что касается рисков перехода... читать дальше
.28 января 2020 года 14:24
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают возможным рост акций золотодобывающей компании "Полюс", сообщается в обзоре. Опубликованные во вторник производственные результаты золотодобывающей компании "Полюс" за 4 квартал и 2019 год показали рост. Общий объем производства золота в годовом... читать дальше
.28 января 2020 года 13:50
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050 - ГК "ФИНАМ"
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника пребывала на положительной территории, пытаясь отыграть потери понедельника. При этом участники рынка постепенно... читать дальше
.28 января 2020 года 13:36
Вероятность возврата курса рубля в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятность возврата курса рубля обратно в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль после масштабного ослабления в понедельник торгуется во вторник около 62,95/$. Мы оцениваем вероятность к возврату курса обратно в... читать дальше
.28 января 2020 года 13:13
налитики Альфа-банка считают, что конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ, говорится в обзоре банка. Компания "Металлоинвест", подконтрольная Алишеру Усманову, планирует продать "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), который производит трубы... читать дальше
.28 января 2020 года 12:59
Аналитики Альфа-банка считают, что рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится, говорится в обзоре банка. ЦБ в понедельник представил аналитическую записку, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний с целью выявления ограничений по инвестиционному росту.... читать дальше
.28 января 2020 года 12:37
Новые бонды ФСК, скорее всего, будут размещены по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8% - Уралсиб
Аналитики Уралсиба ожидают закрытия книги заявок на новый выпуск бондов "ФСК ЕЭС" серии 001P-04R по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8%, сообщается в обзоре корпорации. "ФСК ЕЭС" после более чем годичного перерыва возвращается на долговой рынок, предлагая новый выпуск... читать дальше
.28 января 2020 года 12:34
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,7 до $9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.28 января 2020 года 12:02
Минфин РФ вместе с новыми ОФЗ на аукционе в среду из-за ухудшения конъюнктуры, скорее всего, предложит среднесрочные ОФЗ - Уралсиб
Минфин РФ вместе с новыми ОФЗ на аукционе в среду из-за ухудшения конъюнктуры, скорее всего, предложит среднесрочные ОФЗ, говорится в обзоре Уралсиба. Минфин объявил об эмиссии нового "флоатера", что актуально для аукциона на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры, отмечают аналитики корпорации.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.