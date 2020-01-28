Акции Полюса могут показать рост - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают возможным рост акций золотодобывающей компании "Полюс", сообщается в обзоре.

Опубликованные во вторник производственные результаты золотодобывающей компании "Полюс" за 4 квартал и 2019 год показали рост. Общий объем производства золота в годовом сопоставлении вырос на 16%, до 2841 тыс. унций (+1,5% против официального прогноза компании на 2019 год - 2800 тыс. унций). Объем добычи руды увеличился в годовом сопоставлении на 54% и составил 66095 тыс. т, что обусловлено активизацией горных работ на "Наталке", "Благодатном" и "Олимпиаде". Объем переработки руды увеличился в годовом сопоставлении на 16% и составил 44078 тыс. т. Увеличение связано с производственными результатами, достигнутыми на Наталкинской ЗИФ по завершении выхода на проектную мощность в декабре 2018 года, и реализацией проектов по расширению мощностей на основных активах. Коэффициент извлечения составил 82,3%, вырос на 1,5 п.п. по сравнению с 2018 годом.

"Полюс" продолжает изучать новые возможности для развития активов. Компания утвердила план по дальнейшему увеличению производительности на Вернинском ЗИФ до 3,5 млн т. в год (мы ожидаем, что данная инициатива начнет обеспечивать дополнительную добычу золота уже в 2021 году)", - отмечают специалисты "ВТБ Мои Инвестиции".

Работы по "Сухому Логу", одному из крупнейших в мире новых проектов по золотодобыче, ведутся в соответствии с графиком. Компания завершила комплексную программу разведочного бурения и проводит Pre-Feasibility Study. Его ключевые итоги, а также первая оценка запасов "Сухого Лога" ожидаются в 2020 году. В соответствии с оценкой AMC от 30 октября 2018 года, ресурсы "Сухого Лога" составляют 63 млн унций золота (962 млн тонн руды с содержанием 2,1 г/т). "Сухой Лог", как одно из самых больших месторождений в мире, будет являться основным драйвером роста компании начиная уже с 2025 года.

"Полюс" торгуется 7x EV/EBITDA, что в достаточно полной мере отражает его справедливую оценку при текущем рынке ($1579 за унцию золота и курсе рубля в 62,9 за доллар). Тем не менее, мы можем увидеть дальнейшую переоценку стоимости компании, поскольку глобальные и локальные конкуренты торгуются по более высоким мультипликаторам. В ближайшее время мы можем увидеть больше интереса иностранных инвесторов к компании на фоне сокращения резервов у других золотодобытчиков", - отмечают специалисты "ВТБ Мои Инвестиции".