Вероятность возврата курса рубля в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятность возврата курса рубля обратно в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль после масштабного ослабления в понедельник торгуется во вторник около 62,95/$. Мы оцениваем вероятность к возврату курса обратно в диапазон 61-62 руб./$ как достаточно низкую. В пользу ослабления рубля продолжат играть снизившиеся нефтяные котировки и уход инвесторов от риска на фоне развивающейся истории с вирусом в Китае. При этом, с точки зрения фундаментальных факторов, курс рубля на уровне 63/$ выглядит более обоснованным", - отмечают аналитики банка.