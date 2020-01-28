.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции после отката, лидирует Мечел
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
РСПП просит поправить законопроект о сокращении уголовных рисков для бизнеса
В конце года президент Владимир Путин согласился частично освободить предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничил применение статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании...
 
Мясо и молоко могут подорожать на 10-12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%, пишут "Известия", ссылаясь на прогноз стоимости потребительских товаров до конца года, подготовленный для издания в Аналитическом центре при...
 
ГПП прибавит к госвыплатам до 30 тысяч
Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, пишут "Известия", приводя расчеты аналитиков FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а...
 
28 января 2020 года 11:38

Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции после отката, лидирует Мечел

Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром во вторник подрос по большинству blue chips в рамках коррекции на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов; лидируют в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" на новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3098,6 пункта (+0,4%, максимум дня - 3106 пунктов), индекс РТС - 1552,57 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 62,89 рубля (-0,08 рубля).

Выросли акции "Мечела" (+5,5% и +3,4% "префы") на фоне известий, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела".

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) заинтересован в продаже 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения компании "А-Проперти", сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Ранее сообщалось, что "Мечел" (MOEX: MTLR), владеющий 51% в "Эльге", не воспользовался офертой на выкуп доли ГПБ в этом проекте (34% "Эльги" за 31 млрд рублей плюс опцион на оставшиеся 15%). "Мечел" должен был перечислить средства до 20 января 2020 года, но не сделал этого. Компания объяснила это тем, что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов.

"Мечел" может продать принадлежащие ему 51% "Эльги", потенциальный покупатель - компания "А-Проперти", сообщала ранее газета РБК. Летом "А-Проперти" подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в "Эльге" (49%).

Также подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

В США накануне индексы упали на 1,6-1,9% из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай не работает в связи с новогодними праздниками), однако отскакивают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,7%).

В Японии подешевели акции производителей электроники и оборудования, в Южной Корее сильнее всего упали бумаги компаний, в том числе получающих прибыль за счет туристов из Китая.

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после отката; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $58,38 за баррель (-0,3% и -2,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $53,05 за баррель (-0,2% и -1,8% накануне).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводом для масштабных распродаж рисковых активов по всему миру по-прежнему являются страхи снижения мировой экономики из-за распространения китайского коронавируса. Пока никакого улучшения ситуации нет, наоборот, эпидемия лишь нарастает: за минувшие сутки число заболевших увеличилось практически вдвое.

Тем не менее, американские фьючерсы с утра неплохо отскакивают, что подогрело коррекцию на рынке акций РФ, хотя риски возобновления продаж по-прежнему велики. Среди негативных моментов можно отметить, что последние пару сессий снижение рынков усиливалось с открытием американских фондовых площадок, то есть идет продажа реальных активов не только спекулянтами, но и инвесторами.

Поддержку бумагам "Норникеля" оказывают подросшие цены на никель и палладий. В нефтянке самой перспективной бумагой по-прежнему остается "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), поддерживаемый высокими дивидендами и программой обратного выкупа акций. Нефть Brent достигла первой цели снижения - района $58,5 за баррель. Это очень сильная поддержка, ее пробой спровоцирует дальнейшие масштабные распродажи. В том числе не исключено, что крупные нефтедобытчики начнут активно хеджироваться от дальнейшего падения цен, что вполне может увести котировки ближе к $50, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, продажи акций утром во вторник временно приостановились, поскольку сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились. Однако распространение коронавируса по всему миру и опасения относительно замедления мировой экономики могут вернуть продавцов на рынки.

Ближайшей поддержкой для нефти Brent выступает район $58 за баррель. Инвесторы обеспокоены тем, что вспышка вируса снизит спрос на "черное золото". По факту, многие авиакомпании уже если не отказались от полетов в Китай, то сократили их число, способствуя снижению спроса на авиатопливо. В ОПЕК, тем временем, не исключают принятия экстренных мер поддержки рынка.

Российские фондовые индексы и рубль утром получили шанс стабилизироваться после сильной просадки накануне. Нельзя исключать некоторого снижения, но улучшение настроений за рубежом позволяет рассчитывать на осторожные покупки в течение дня. Паника на финансовых рынках стихла, чего нельзя сказать о самом коронавирусе. Во вторник, тем не менее, инвесторы могут сосредоточиться на других факторах - например, на корпоративных отчетностях и макроэкономической статистике из США. Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 3120 и 1565 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3050-3120 пунктов, считает Кожухова.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, из-за вспышки коронавируса инвесторы опасаются замедления экономического роста в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

В то же время министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне предостерег участников рынка от чрезмерного пессимизма из-за вспышки коронавируса в Китае. По его словам, наблюдаемое влияние на нефтяной и другие рынки было "в первую очередь обусловлено психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями, принятыми некоторыми участниками рынка, несмотря на их весьма ограниченное влияние на мировой спрос на нефть. Такой крайний пессимизм имел место еще в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии, хотя и не вызвал существенного снижения спроса на нефть".

Фьючерсы на Brent в понедельник протестировали поддержку большого восходящего тренда, который берет свое начало в январе 2016 года. Текущие цены ниже $60 за баррель выглядят чрезмерно низкими, учитывая, что падение происходит исключительно на ожиданиях, а не на фактических негативных для цен событиях. При этом полностью игнорируются ближневосточные риски, где в любой момент может вырасти напряженность, чреватая перебоем с поставками. В ближайшие дни котировки могут начать восстановление, считает эксперт.

Так, в Ливии продолжается блокада нефтяной промышленности, из-за которой добыча в стране упала примерно до 280 тыс. баррелей в сутки (б/с) с прежних 1,2 млн б/с. Глава Государственной ливийской нефтяной компании (NOC) заявил в понедельник, что в случае продолжения блокады добыча может сократиться до 72 тыс. б/с.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также считает, что риски дальнейшего снижения рынков еще остаются.

Если в пятницу еще негативное влияние со стороны вспышки коронавируса в Китае не было столь активным, то в начале этой недели давление на рисковые активы усилилось на опасениях дальнейшего распространения инфекции. Число зараженных уже превысило 4000 человек, первый случай коронавируса обнаружен в Германии. Это дает повод игрокам к сокращению рисков по портфелям и бегству в активы-убежища, что выливается в существенное снижение рынков акций, валют развивающихся стран, сырьевых товаров, и росту доллара и золота на мировом рынке. Дополнительным фактором, способствующим сильному снижению, стала перегретость рынков - инвесторы ждали повода для начала фиксации прибыли после бурного роста по широкому спектру активов.

В сложившихся обстоятельствах снижается влияние макроэкономической статистики и сезона отчетности в США, однако в преддверии выхода решения ФРС по ставке и сопутствующих ему комментариев, которые будут опубликованы в среду, в случае отсутствия резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, игроки могут взять паузу в сокращении позиций на ожидании позитивных сигналов от американского регулятора.

Во вторник на мировых рынках сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, на торгах в Азии сохраняется давление на рисковые активы, однако наблюдается восстановление фьючерсов на основные американские индексы, которые днем ранее потеряли более 1,5%. Также покупки отмечаются и на рынке энергоносителей.

Что же касается ближайших перспектив рынков, то ожидается сохранение коррекционных настроений. Распространение коронавируса продолжит оказывать давление на широкий спектр рисковых активов и способствовать их снижению.

Индекс МосБиржи попытается удержать позиции выше 3080 пунктов. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть будет способствовать консолидации в российских акциях. Рынок даже может попытаться продолжить коррекционный отскок, начатый в понедельник вечером на фиксации спекулятивных коротких позиций, что позволит индексам отыграть еще часть потерь. В случае появления негативных новостей по распространению коронавируса, продажи вновь активизируются, а рынок возобновит негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах на горизонте ближайших сессий ожидается сохранение индексом МосБиржи позиций в диапазоне 3000-3100 пунктов, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+29,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+19,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+18,7%), ПАО "ДИОД" (MOEX: DIOD) (+18,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,4% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,035 млрд рублей (из них 3,076 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 2,473 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 января 2020 года 17:40
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше - ИК "Фридом Финанс"
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Группа компаний М.Видео позитивно отчиталась за 2019 год. Из отчетности следует, что бизнес двух объединенных сетей (собственно М.Видео и присоединенного к ней Эльдорадо) успешно справился с...    читать дальше
.
28 января 2020 года 17:10
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики - "ВТБ Капитал"
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Согласно последним прогнозам S&P Global Ratings, которые, возможно, будут в дальнейшем скорректированы, в первом квартале ВВП Китая окажется под давлением, учитывая...    читать дальше
.
28 января 2020 года 16:44
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса - Julius Baer
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы сохраняем конструктивную позицию по китайским ценным бумагам на среднесрочную и долгосрочную перспективы, однако вспышка коронавируса окажет давление на фондовый рынок в...    читать дальше
.
28 января 2020 года 16:20
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности - ITI Capital
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности, отмечается в обзоре ITI Capital. Средняя дивидендная доходность российских эмитентов, согласно Bloomberg, составила 6,9% в 2018 г. В 2019 г., согласно консервативной оценке аналитиков ITI...    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:53
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса, говорится в комментарии банка. Цены на нефть опустились ниже 60 долл. США за баррель на фоне роста опасений в связи с распространением коронавируса. В то время как...    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:40
Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне коррекционного повышения мировых рынков
Москва. 28 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне коррекционного повышения мировых рынков после сильного падения накануне, связанного с опасениями усиления эпидемии коронавируса в Китае.    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:18
Справедливой ценой для новых бондов Ростелекома видится ориентир ставки первого купона на уровне или чуть ниже 6,70% годовых - ИК "Велес Капитал"
Справедливой ценой для размещения новых облигаций Ростелекома является купон на уровне или чуть ниже 6,70% годовых, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. ПАО "Ростелеком" (-/BB+/BBB-/AA(RU)/-) проведет 29 января сбор заявок...    читать дальше
.
28 января 2020 года 14:50
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель - БКС
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Курс рубля в этих условиях будет формироваться в диапазоне 62,5-64 рублей за доллар. Что касается рисков перехода...    читать дальше
.
28 января 2020 года 14:24
Акции Полюса могут показать рост - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают возможным рост акций золотодобывающей компании "Полюс", сообщается в обзоре. Опубликованные во вторник производственные результаты золотодобывающей компании "Полюс" за 4 квартал и 2019 год показали рост. Общий объем производства золота в годовом...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:50
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050 - ГК "ФИНАМ"
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника пребывала на положительной территории, пытаясь отыграть потери понедельника. При этом участники рынка постепенно...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:36
Вероятность возврата курса рубля в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятность возврата курса рубля обратно в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль после масштабного ослабления в понедельник торгуется во вторник около 62,95/$. Мы оцениваем вероятность к возврату курса обратно в...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:13
Конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ - Альфа-банк
налитики Альфа-банка считают, что конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ, говорится в обзоре банка. Компания "Металлоинвест", подконтрольная Алишеру Усманову, планирует продать "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), который производит трубы...    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:59
Рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится, говорится в обзоре банка. ЦБ в понедельник представил аналитическую записку, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний с целью выявления ограничений по инвестиционному росту....    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:37
Новые бонды ФСК, скорее всего, будут размещены по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8% - Уралсиб
Аналитики Уралсиба ожидают закрытия книги заявок на новый выпуск бондов "ФСК ЕЭС" серии 001P-04R по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8%, сообщается в обзоре корпорации. "ФСК ЕЭС" после более чем годичного перерыва возвращается на долговой рынок, предлагая новый выпуск...    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:34
Credit Suisse поднял оценку GDR Роснефти на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,7 до $9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.