Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции после отката, лидирует Мечел

Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром во вторник подрос по большинству blue chips в рамках коррекции на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов; лидируют в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" на новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3098,6 пункта (+0,4%, максимум дня - 3106 пунктов), индекс РТС - 1552,57 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 62,89 рубля (-0,08 рубля).

Выросли акции "Мечела" (+5,5% и +3,4% "префы") на фоне известий, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела".

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) заинтересован в продаже 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения компании "А-Проперти", сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Ранее сообщалось, что "Мечел" (MOEX: MTLR), владеющий 51% в "Эльге", не воспользовался офертой на выкуп доли ГПБ в этом проекте (34% "Эльги" за 31 млрд рублей плюс опцион на оставшиеся 15%). "Мечел" должен был перечислить средства до 20 января 2020 года, но не сделал этого. Компания объяснила это тем, что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов.

"Мечел" может продать принадлежащие ему 51% "Эльги", потенциальный покупатель - компания "А-Проперти", сообщала ранее газета РБК. Летом "А-Проперти" подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в "Эльге" (49%).

Также подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

В США накануне индексы упали на 1,6-1,9% из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай не работает в связи с новогодними праздниками), однако отскакивают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,7%).

В Японии подешевели акции производителей электроники и оборудования, в Южной Корее сильнее всего упали бумаги компаний, в том числе получающих прибыль за счет туристов из Китая.

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после отката; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $58,38 за баррель (-0,3% и -2,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $53,05 за баррель (-0,2% и -1,8% накануне).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводом для масштабных распродаж рисковых активов по всему миру по-прежнему являются страхи снижения мировой экономики из-за распространения китайского коронавируса. Пока никакого улучшения ситуации нет, наоборот, эпидемия лишь нарастает: за минувшие сутки число заболевших увеличилось практически вдвое.

Тем не менее, американские фьючерсы с утра неплохо отскакивают, что подогрело коррекцию на рынке акций РФ, хотя риски возобновления продаж по-прежнему велики. Среди негативных моментов можно отметить, что последние пару сессий снижение рынков усиливалось с открытием американских фондовых площадок, то есть идет продажа реальных активов не только спекулянтами, но и инвесторами.

Поддержку бумагам "Норникеля" оказывают подросшие цены на никель и палладий. В нефтянке самой перспективной бумагой по-прежнему остается "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), поддерживаемый высокими дивидендами и программой обратного выкупа акций. Нефть Brent достигла первой цели снижения - района $58,5 за баррель. Это очень сильная поддержка, ее пробой спровоцирует дальнейшие масштабные распродажи. В том числе не исключено, что крупные нефтедобытчики начнут активно хеджироваться от дальнейшего падения цен, что вполне может увести котировки ближе к $50, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, продажи акций утром во вторник временно приостановились, поскольку сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились. Однако распространение коронавируса по всему миру и опасения относительно замедления мировой экономики могут вернуть продавцов на рынки.

Ближайшей поддержкой для нефти Brent выступает район $58 за баррель. Инвесторы обеспокоены тем, что вспышка вируса снизит спрос на "черное золото". По факту, многие авиакомпании уже если не отказались от полетов в Китай, то сократили их число, способствуя снижению спроса на авиатопливо. В ОПЕК, тем временем, не исключают принятия экстренных мер поддержки рынка.

Российские фондовые индексы и рубль утром получили шанс стабилизироваться после сильной просадки накануне. Нельзя исключать некоторого снижения, но улучшение настроений за рубежом позволяет рассчитывать на осторожные покупки в течение дня. Паника на финансовых рынках стихла, чего нельзя сказать о самом коронавирусе. Во вторник, тем не менее, инвесторы могут сосредоточиться на других факторах - например, на корпоративных отчетностях и макроэкономической статистике из США. Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 3120 и 1565 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3050-3120 пунктов, считает Кожухова.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, из-за вспышки коронавируса инвесторы опасаются замедления экономического роста в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

В то же время министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне предостерег участников рынка от чрезмерного пессимизма из-за вспышки коронавируса в Китае. По его словам, наблюдаемое влияние на нефтяной и другие рынки было "в первую очередь обусловлено психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями, принятыми некоторыми участниками рынка, несмотря на их весьма ограниченное влияние на мировой спрос на нефть. Такой крайний пессимизм имел место еще в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии, хотя и не вызвал существенного снижения спроса на нефть".

Фьючерсы на Brent в понедельник протестировали поддержку большого восходящего тренда, который берет свое начало в январе 2016 года. Текущие цены ниже $60 за баррель выглядят чрезмерно низкими, учитывая, что падение происходит исключительно на ожиданиях, а не на фактических негативных для цен событиях. При этом полностью игнорируются ближневосточные риски, где в любой момент может вырасти напряженность, чреватая перебоем с поставками. В ближайшие дни котировки могут начать восстановление, считает эксперт.

Так, в Ливии продолжается блокада нефтяной промышленности, из-за которой добыча в стране упала примерно до 280 тыс. баррелей в сутки (б/с) с прежних 1,2 млн б/с. Глава Государственной ливийской нефтяной компании (NOC) заявил в понедельник, что в случае продолжения блокады добыча может сократиться до 72 тыс. б/с.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также считает, что риски дальнейшего снижения рынков еще остаются.

Если в пятницу еще негативное влияние со стороны вспышки коронавируса в Китае не было столь активным, то в начале этой недели давление на рисковые активы усилилось на опасениях дальнейшего распространения инфекции. Число зараженных уже превысило 4000 человек, первый случай коронавируса обнаружен в Германии. Это дает повод игрокам к сокращению рисков по портфелям и бегству в активы-убежища, что выливается в существенное снижение рынков акций, валют развивающихся стран, сырьевых товаров, и росту доллара и золота на мировом рынке. Дополнительным фактором, способствующим сильному снижению, стала перегретость рынков - инвесторы ждали повода для начала фиксации прибыли после бурного роста по широкому спектру активов.

В сложившихся обстоятельствах снижается влияние макроэкономической статистики и сезона отчетности в США, однако в преддверии выхода решения ФРС по ставке и сопутствующих ему комментариев, которые будут опубликованы в среду, в случае отсутствия резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, игроки могут взять паузу в сокращении позиций на ожидании позитивных сигналов от американского регулятора.

Во вторник на мировых рынках сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, на торгах в Азии сохраняется давление на рисковые активы, однако наблюдается восстановление фьючерсов на основные американские индексы, которые днем ранее потеряли более 1,5%. Также покупки отмечаются и на рынке энергоносителей.

Что же касается ближайших перспектив рынков, то ожидается сохранение коррекционных настроений. Распространение коронавируса продолжит оказывать давление на широкий спектр рисковых активов и способствовать их снижению.

Индекс МосБиржи попытается удержать позиции выше 3080 пунктов. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть будет способствовать консолидации в российских акциях. Рынок даже может попытаться продолжить коррекционный отскок, начатый в понедельник вечером на фиксации спекулятивных коротких позиций, что позволит индексам отыграть еще часть потерь. В случае появления негативных новостей по распространению коронавируса, продажи вновь активизируются, а рынок возобновит негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах на горизонте ближайших сессий ожидается сохранение индексом МосБиржи позиций в диапазоне 3000-3100 пунктов, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+29,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+19,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+18,7%), ПАО "ДИОД" (MOEX: DIOD) (+18,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,4% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,035 млрд рублей (из них 3,076 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 2,473 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).