Рубль утром корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения по итогам предыдущей сессии

Москва. 28 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль растет к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного падения накануне, связанного с опасениями усиления эпидемии коронавируса в Китае.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,81-62,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,81 руб./$1 (-15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,21 руб./EUR1 (-17,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,43 копейки к уровню закрытия понедельника, до 65,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,45 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 43,25 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после сильного падения накануне. Доллар в понедельник рос в паре с рублем до максимальных отметок с середины декабря, евро - с начала января на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю.

Цены на нефть продолжают немного снижаться на торгах во вторник после падения до минимальных значений с середины октября по итогам предыдущих торгов на фоне опасений о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,12% - до $58,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,01% - до $53,14 за баррель.