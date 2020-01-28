Новые бонды ФСК, скорее всего, будут размещены по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8% - Уралсиб

Аналитики Уралсиба ожидают закрытия книги заявок на новый выпуск бондов "ФСК ЕЭС" серии 001P-04R по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8%, сообщается в обзоре корпорации.

"ФСК ЕЭС" после более чем годичного перерыва возвращается на долговой рынок, предлагая новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-04R объемом 15 млрд руб. Срок обращения составляет 15 лет, предусмотрена оферта через десять лет, что делает эту бумагу одной из самых длинных в корпоративном сегменте (среди рыночных выпусков), отмечают аналитики Уралсиба. Ориентир по ставке первого купона составляет 6,80–6,95%, что соответствует доходности 6,98–7,13%. Сбор заявок инвесторов пройдет во вторник, с 11:00 до 15:00 мск, а размещение на бирже предварительно запланировано на 30 января.

Совокупная выручка компании по итогам 9 мес. 2019 г. снизилась на 0,5% - до 173,5 млрд руб., тогда как EBITDA и чистая прибыль увеличились на 6,9% и 19,1% (до 107,9 млрд руб. и 70,4 млрд руб. соответственно). Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 3 кв. 2019 г. составил умеренные 1,4. Дальнейшему снижению долговой нагрузки "ФСК ЕЭС", несмотря на положительные денежные потоки, будет препятствовать выплата дивидендов (в последние годы около 20 млрд руб. ежегодно). Совокупный долг компании на конец 3 кв. 2019 г. равнялся 240,5 млрд руб. и на 94% был представлен локальными облигациями. Из них 140 млрд руб. приходится на инфраструктурные облигации с погашением в 2045–2048 гг. Локальный пик выплат долга для "ФСК ЕЭС" приходится на 2020 г., когда ей необходимо выплатить 28 млрд руб., в 2021 г. и 2022 г. погашения должны составить 20 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно. На последнюю отчетную дату весь краткосрочный долг с запасом покрывался денежными средствами на балансе (42 млрд руб.), однако в ближайшие недели компании предстоит выплатить промежуточные дивиденды за 9 мес. 2019 г. в размере 11,2 млрд руб. Кроме того, на прошлой неделе в рамках оферты были выкуплены облигации серии 24 на 9,5 млрд руб. "Выход на первичный рынок обусловлен необходимостью рефинансировать краткосрочную задолженность. Более того, мы считаем, что это первичное размещение "ФСК ЕЭС" не станет единственным в текущем году", - указывают в Уралсибе.

"Ориентир по доходности нового выпуска ФСК ЕЭС БО-001P-04R соответствует спреду к кривой ОФЗ на уровне 80–95 б.п. Примечательно, что эта бумага станет не только самой длинной на кривой эмитента (за исключением инфраструктурных облигаций), но и среди предлагавшихся в последнее время корпоративных выпусков. На вторичном рынке облигации "ФСК ЕЭС" неликвидны и не могут служить ориентиром для определения справедливой доходности нового выпуска. В секторе электроэнергетики последней выходила на первичный рынок "МРСК Центра и Приволжья" (еще одна дочерняя компания "Россетей"), продав в конце ноября выпуск с трехлетней офертой со спредом к ОФЗ порядка 100 б.п. Учитывая значительно большие масштабы "ФСК ЕЭС", а также кредитные рейтинги на одну ступень выше, чем у "МРСК Центра и Приволжья", дисконт к бумаге последней будет оправдан. Среди нефинансовых эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня последним размещением стал выпуск "Ростелекома" (ВВ+/-/ВВВ-) серии 002P-01R, который сейчас котируется со спредом к ОФЗ порядка 100 б.п. Принимая во внимание более слабый набор кредитных рейтингов последнего и его более высокую долговую нагрузку, премия "ФСК ЕЭС" БО-001P-04R к ОФЗ должна быть ниже. Мы ожидаем закрытия книги по нижней границе маркетингового диапазона, то есть со ставкой купона 6,8%", - заключает специалист Уралсиба Надежда Боженко.