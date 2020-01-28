Возможный диапазон движения рубля - 62,50-63 за доллар - РФПИ

Возможный диапазон движения рубля составляют уровни 62,50-63 за доллар, сообщается в комментарии РФПИ.

"Вирусная" история накладывается на временное повышение объема покупок валюты для Минфина в январе и довольно заметное позиционирование иностранцев в рубле и локальных облигациях. Если смотреть на сезонность за последние 5-10 лет, то январь также чаще был месяцем небольшого ослабления рубля, а основной период роста рубль демонстрировал в промежуток с февраля по апрель. Это не является гарантией его повторения и в этом году, но может рассматриваться в качестве одного из аргументов, почему мы не ждем дальнейшего значительного ослабления рубля в ближайшее время при условии заметного неухудшения внешнего фона. Более того, судя по рублевой цене на нефть, рубль реагирует довольно умеренно на все происходящее на внешних рынках и масштабное снижение цены на нефть. Во вторник допускаем стабилизацию курса рубля в диапазоне 62,50-63,00 за доллар", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.