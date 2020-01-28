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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Коррекция доходности 10-летних ОФЗ может достигнуть 6,35-6,45% годовых на неделе - Промсвязьбанк
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28 января 2020 года 10:15

Коррекция доходности 10-летних ОФЗ может достигнуть 6,35-6,45% годовых на неделе - Промсвязьбанк

Коррекция доходности 10-летних ОФЗ вполне может достигнуть 6,35-6,45% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Доходность 5-летних ОФЗ выросла в понедельник на 6 б.п. - до 5,87% годовых, 10-летних - на 6 б.п. - до 6,26% годовых. Ожидаем сохранения давления на рынки - коррекция доходности 10-летних ОФЗ вполне может достигнуть 6,35-6,45% годовых на текущей неделе, в то время как дальнейшая динамика российских бумаг продолжит находиться в зависимости от глобальных рынков и скорости распространения вируса. На этом фоне локальные темы - замедление инфляции и ожидания февральского заседания ЦБ РФ - пока отходят на второй план", - пишет специалист банка Дмитрий Грицкевич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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