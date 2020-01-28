Рынок акций может начать вторник в "минусе", но поводов для обвального снижения нет - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций может начать торги вторника в "минусе", но поводов для обвального снижения нет, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Эпидемия коронавируса в Китае остаётся главным фактором, который давит на рынки. Однако наиболее сильная реакция уже была реализована в понедельник. Поэтому можно ожидать если не разворота активов, то замедления их падения. Конечно, пессимизм может усилиться, если масштабы эпидемии станут ещё более значимыми. В любом случае мы можем пока отметить возобновление роста котировок промышленных металлов и ослабление иены, что уже ассоциируется с "аппетитами" к риску, а не бегством от него. Российский рынок акций может начать день в "минусе", но поводов для обвального снижения нет", - считает ведущий аналитик Андрей Кочетков.