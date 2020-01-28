Ожидается коррекционный рост рубля к основным мировым валютам - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают во вторник утром коррекционного роста рубля к основным мировым валютам.

"На валютной секции "Московской биржи" в начале дня ожидаем попыток коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Утренний подъем на рынке энергоносителей и восстановление валют EM будут способствовать отступлению доллара и евро от локальных максимумов. В результате в начале торгов американская валюта может предпринять попытку ухода ниже 62,9 рубля. При этом в рамках предстоящей сессии ориентируемся на движение пары доллар/рубль в диапазоне 62,5-63,2 рубля", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.