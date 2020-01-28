Риски продолжения коррекции в акциях сохраняются - Алор Брокер

Риски продолжения во вторник коррекции в акциях сохраняются, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Американские фьючерсы во вторник неплохо отскакивают, прибавляя почти полпроцента. Это говорит о том, что откроемся мы ростом (также примерно на полпроцента). Однако риски возобновления продаж по-прежнему велики. Среди негативных моментов можно отметить, что последние пару сессий снижение рынков усиливалось с открытием американских фондовых площадок, то есть идет продажа реальных активов не только спекулянтами, но и инвесторами", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.