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28 января 2020 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут вновь снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 28 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут вновь умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне новостей о все новых и новых случаях заболевания китайским коронавирусом, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли за день 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября. Nasdaq Composite рухнул на самую значительную величину с 23 августа - на 1,9%. Некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала лишь дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно снижаются в ходе торгов во вторник в связи с опасениями по поводу распространения эпидемии пневмонии в Китае. При этом основное давление пришлось на южнокорейский индекс Kospi, который может показать максимальное падение с октября 2018 года. Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,57%, южнокорейский индикатор Kospi опустился на 3,37%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,35%.

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны. Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек. Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться на торгах во вторник после падения до минимальных значений с середины октября по итогам предыдущих торгов на фоне опасений о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $59,26 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на 2,26%, до $59,32 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,02% - до $53,13 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,14 за баррель, опустившись на 1,81% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,934 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,343 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 января снизился на 0,2% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (25-27 января) 0,13%, опустившись до 662,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-1,73%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-1,19%) и "РЖД-001P-05R" (-1,16%), а в лидерах роста - облигации "Магнит-003Р-03" (+1,5%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,75%) и "ВБРР-001Р-01" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона трехлетних бондов серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 7,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,23% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 января. Техразмещение предварительно запланировано на 30 января. Это дебютное размещение эмитента.

Россельхозбанк установил ставку 21-32-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 6,5% годовых. Бонды объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в феврале 2015 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 февраля.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей на уровне 12,25% годовых. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет также 12,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

АО "Гидромашсервис" ("дочка" "Группы ГМС") приняло решение досрочно погасить облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится 18 февраля, в дату окончания 6-го купонного периода. Эмитент разместил 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в феврале 2017 года по ставке 10,75% годовых. По выпуску предполагалась оферта через 3 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет. В октябре 2019 года компания перенесла размещение 10-летних облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на неопределенный срок.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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