Утренние прогнозы: умеренные отклонения

По мнению аналитиков, сильных движений на открытии российского фондового рынка во вторник не будет.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы во вторник неплохо отскакивают, прибавляя почти полпроцента. Это говорит о том, что откроемся мы ростом (также примерно на полпроцента). Однако риски возобновления продаж по-прежнему велики. Среди негативных моментов можно отметить, что последние пару сессий снижение рынков усиливалось с открытием американских фондовых площадок, то есть идет продажа реальных активов не только спекулянтами, но и инвесторами".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3075-3095 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3110 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для несущественного изменения индекса Мосбиржи в первые минуты торгов. Позднее он может перейти в состояние временного равновесия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции выше 3080 пунктов. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть будут способствовать консолидации в наших бумагах. Рынок даже может попытаться продолжить коррекционный отскок, начатый в понедельник вечером на фиксации спекулятивных коротких позиций, что позволит нашим индексам отыграть еще часть потерь. Однако сохранение рисков ухудшения мировой конъюнктуры сдержит активность покупателей. Более того, в случае появления негативных новостей по распространению коронавируса продажи вновь активизируются, а рынок возобновит негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3000-3100 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Эпидемия коронавируса в Китае остаётся главным фактором, который давит на рынки. Однако наиболее сильная реакция уже была реализована в понедельник. Поэтому можно ожидать если не разворота активов, то замедления их падения. Конечно, пессимизм может усилиться, если масштабы эпидемии станут ещё более значимыми. В любом случае мы можем пока отметить возобновление роста котировок промышленных металлов и ослабление иены, что уже ассоциируется с "аппетитами" к риску, а не бегством от него. Российский рынок акций может начать день в "минусе", но поводов для обвального снижения нет".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидается снижение рынка акций во вторник в пределах 0,5%. Мы полагаем, что динамика будет более спокойной, коррекция не усилится. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3050-3100 пунктов".