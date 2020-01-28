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28 января 2020 года 09:41

Мировые рынки снижаются

Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли за день 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Nasdaq Composite рухнул на самую значительную величину с 23 августа - на 1,9%.

При этом снижение Dow Jones длилось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с августа.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году, отмечает MarketWatch.

"Нам говорят, что распродажа на рынке из-за коронавируса. Я думаю, что в этом есть что-то большее, - полагает главный рыночный аналитик SlateStone Wealth Роберт Павлик. - Я думаю, что люди ищут причину для фиксации прибыли".

"Если не брать во внимание человеческие трагедии, с холодной точки зрения рынков, коронавирус может привести к выводу средств из акций, которые быстро дорожали в последние месяцы", - отмечает глава отдела исследований London Capital Group Джаспер Лоулер.

Управляющий директор по торговле акциями Wedbush Securities Саак Мануэлян отмечает, что выход из рискованных активов идет по всему миру. Однако он также считает, что инвесторы сосредоточатся на корпоративных прибылях, так как сезон отчетностей за четвертый квартал входит в активную фазу. Так, в течение этой недели опубликуют свои финансовые показатели почти половина из 30 компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones.

Продажи новых домов в США в декабре сократились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 694 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Показатель оказался минимальным за пять месяцев. Это стало неожиданностью для большинства аналитиков, которые ожидали роста реализации новостроек.

В понедельник снизились котировки акций таких крупных компаний, как Apple (-2,9%), Microsoft (-1,7%), Facebook (-1,4%) и Amazon.com (-1,8%).

Стоимость оператора казино Wynn Resort рухнула на 8,1%, Tesla - на 1,2%.

В число лидеров падения вошли американские депозитарные расписки (ADR) китайских компаний, включая интернет-гигантов Alibaba (-3,9%), Baidu (-2,9%) и JD.com (-4,8%). Цена ADR китайского разработчика электромобилей NIO рухнула почти на 14%.

Среди 30 компаний, которые входят в расчет Dow Jones Industrial Average, наиболее существенно подорожали акции Walmart (+1,3%), Pfizer (+0,85%) и Procter & Gamble (+0,4%).

Производитель алюминиевой продукции Arconic Inc. получил в четвертом квартале финансовые показатели хуже прогнозов. Он также объявил, что планирует завершить разделение своего бизнеса на две отдельных компании 1 апреля текущего года. Акции Arconic подскочили в цене на 5,4%.

Бумаги D.R.Horton Inc. подорожали на 2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в октябре-декабре увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, что превзошло ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 453,93 пункта (1,57%) - до 28535,8 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 51,84 пункта (1,57%), составив 3243,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов упало на 175,6 пункта (1,89%) - до 9139,31 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно снижаются в ходе торгов во вторник в связи с опасениями по поводу распространения эпидемии пневмонии в Китае.

При этом основное давление пришлось на южнокорейский индекс Kospi, который может показать максимальное падение с октября 2018 года.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,85%, южнокорейский индикатор Kospi опустился на 3,37%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,35%.

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

"Рынки ненавидят неопределенность, а коронавирус в конечном счете является источником неопределенности, и никто не знает, насколько сильно он повлияет на мировую экономику", - отмечает эксперт FTSE Russell Алек Янг, которого цитирует MarketWatch.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и оборудования. Цена бумаг Fanuc снижается на 1,4%, Sony - на 1,16%, Panasonic - на 0,45%, Sharp - на 1,07%.

Акции Honda Motor Co. теряют 2,15%. Компания эвакуирует сотрудников с заводов в Ухане, как и ряд других автопроизводителей.

Сильнее всего в Южной Корее падают бумаги компаний, в том числе получающих прибыль за счет туристов из Китая. Акции производителя косметики Amorepacific Corp. опускаются на 8,5%, туроператора Hana Tour Service Inc. - примерно на 10%, Hotel Shilla Co. - на 10%.

На граждан Китая пришлось около 35% от общего числа иностранных туристов в Южной Корее в ноябре 2019 года, согласно NH Investment & Securities.

Акции австралийской Beach Energy подешевели на 3,7%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 7,5%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 3,3% и 3,1%.

Цены на нефть снижаются на торгах во вторник после падения до минимальных значений с середины октября по итогам предыдущих торгов на фоне опасений о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК составляет $59,17 за баррель, что на $0,15 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на $1,37 (2,26%), до $59,32 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,08 (0,15%) - до $53,06 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,14 за баррель, опустившись на $0,98 (1,81%) по сравнению с предыдущей сессией.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Китае, цена WTI может упасть до $47-$50 за баррель, а цена Brent - до $55 за баррель, считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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