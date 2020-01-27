Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков

Москва. 27 января. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и активно дешевеющей нефти на опасениях разрастания эпидемии пневмонии в Китае.

Курс доллара США составил 63,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 63,0 руб./$1 впервые с 12 декабря 2019 года. Евро стоил 69,38 руб./EUR1, подорожав на 90,25 копейки. При этом евро торгуется вблизи максимальных отметок с 6 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,59 копейки - до 65,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы снижения и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы избавляются от рисковых активов в связи с опасениями разрастания эпидемии пневмонии в Китае после того, как в выходные председатель КНР Си Цзиньпин признал, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились около 2,8 тыс. человек, 80 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия и Франция.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в эту пятницу, как планировалось изначально.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник наблюдается довольно сильное падение рубля и российского рынка акций. "Сегодняшняя динамика российских активов связана с ростом опасений инвесторов касательно распространения эпидемии коронавируса, так как ожидается, что это приведет к падению активности как в самом Китае, так и в мире в целом. Пока же влияния этих событий на реальную экономику мы не видим, и, на мой взгляд, в ближайшее время на рынках будет наблюдаться некоторое торможение падения, так как инвесторы начнут переключаться с новостей по Китаю на двухдневное заседание ФРС США, которое стартует во вторник. Кроме того, инвесторы будут внимательно отслеживать финансовые результаты американских компаний, так как эта неделя будет крайне насыщенной с точки зрения отчетностей за четвертый квартал", - подчеркнул Союнов.

"Рубль, как и прочие валюты развивающихся стран, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,34%, недельная осталась на уровне 6,39%, а месячная - 6,43%. В периоды бегства от риска спекулянты распродают все, что не является классикой защиты. Соответственно, мы наблюдаем повышение стоимости золота, укрепление иены и падение доходностей по американским казначейским обязательствам. У рубля остаются отличные фундаментальные позиции, которые нефтью по $58 за баррель Brent невозможно сломать. Поэтому период активного ослабления сменится на укрепление", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть активно снижаются вечером в понедельник, это шестая подряд сессия падения котировок "черного золота". Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 2,86% - до $58,18 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,77% - до $52,69 за баррель.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

"Более резкому снижению рубля в понедельник помимо общего бегства от риска способствует снижение котировок нефти (стоимость Brent оказалась впервые с начала ноября прошлого года ниже $60 за баррель), а также постепенное ослабление эффекта от подготовки экспортеров к налоговым платежам. На протяжении прошедшей недели экспортеры регулярно конвертировали валютную выручку при подходящем валютном курсе, и к сегодняшним окончательным расчетам по НДПИ, акцизам и НДС необходимый объем рублевой ликвидности (около 1 трлн рублей - ИФ), по всей видимости, уже был аккумулирован еще накануне", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 января на 53,49 копейки, до 62,338 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,51 копейки, до 68,7775 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 68,84 копейки по отношению к пятнице и составил 62,4637 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 72,89 копейки и составил 62,5722 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 654,364 млн, из которых $1 млрд 76,182 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 578,182 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 65,12 копейки, до 68,8705 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 70,21 копейки и составил 68,9406 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR989,037 млн, из которых EUR284,22 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR704,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 6,34% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей и остались на уровнях 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.