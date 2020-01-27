.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
РСПП просит поправить законопроект о сокращении уголовных рисков для бизнеса
В конце года президент Владимир Путин согласился частично освободить предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничил применение статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании...
 
Мясо и молоко могут подорожать на 10-12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%, пишут "Известия", ссылаясь на прогноз стоимости потребительских товаров до конца года, подготовленный для издания в Аналитическом центре при...
 
ГПП прибавит к госвыплатам до 30 тысяч
Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, пишут "Известия", приводя расчеты аналитиков FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а...
 
27 января 2020 года 19:33

Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков

Москва. 27 января. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и активно дешевеющей нефти на опасениях разрастания эпидемии пневмонии в Китае.

Курс доллара США составил 63,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 63,0 руб./$1 впервые с 12 декабря 2019 года. Евро стоил 69,38 руб./EUR1, подорожав на 90,25 копейки. При этом евро торгуется вблизи максимальных отметок с 6 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,59 копейки - до 65,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы снижения и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы избавляются от рисковых активов в связи с опасениями разрастания эпидемии пневмонии в Китае после того, как в выходные председатель КНР Си Цзиньпин признал, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились около 2,8 тыс. человек, 80 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия и Франция.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в эту пятницу, как планировалось изначально.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник наблюдается довольно сильное падение рубля и российского рынка акций. "Сегодняшняя динамика российских активов связана с ростом опасений инвесторов касательно распространения эпидемии коронавируса, так как ожидается, что это приведет к падению активности как в самом Китае, так и в мире в целом. Пока же влияния этих событий на реальную экономику мы не видим, и, на мой взгляд, в ближайшее время на рынках будет наблюдаться некоторое торможение падения, так как инвесторы начнут переключаться с новостей по Китаю на двухдневное заседание ФРС США, которое стартует во вторник. Кроме того, инвесторы будут внимательно отслеживать финансовые результаты американских компаний, так как эта неделя будет крайне насыщенной с точки зрения отчетностей за четвертый квартал", - подчеркнул Союнов.

"Рубль, как и прочие валюты развивающихся стран, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,34%, недельная осталась на уровне 6,39%, а месячная - 6,43%. В периоды бегства от риска спекулянты распродают все, что не является классикой защиты. Соответственно, мы наблюдаем повышение стоимости золота, укрепление иены и падение доходностей по американским казначейским обязательствам. У рубля остаются отличные фундаментальные позиции, которые нефтью по $58 за баррель Brent невозможно сломать. Поэтому период активного ослабления сменится на укрепление", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть активно снижаются вечером в понедельник, это шестая подряд сессия падения котировок "черного золота". Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 2,86% - до $58,18 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,77% - до $52,69 за баррель.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

"Более резкому снижению рубля в понедельник помимо общего бегства от риска способствует снижение котировок нефти (стоимость Brent оказалась впервые с начала ноября прошлого года ниже $60 за баррель), а также постепенное ослабление эффекта от подготовки экспортеров к налоговым платежам. На протяжении прошедшей недели экспортеры регулярно конвертировали валютную выручку при подходящем валютном курсе, и к сегодняшним окончательным расчетам по НДПИ, акцизам и НДС необходимый объем рублевой ликвидности (около 1 трлн рублей - ИФ), по всей видимости, уже был аккумулирован еще накануне", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 января на 53,49 копейки, до 62,338 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,51 копейки, до 68,7775 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 68,84 копейки по отношению к пятнице и составил 62,4637 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 72,89 копейки и составил 62,5722 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 654,364 млн, из которых $1 млрд 76,182 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 578,182 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 65,12 копейки, до 68,8705 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 70,21 копейки и составил 68,9406 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR989,037 млн, из которых EUR284,22 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR704,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 6,34% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей и остались на уровнях 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 января 2020 года 17:40
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше - ИК "Фридом Финанс"
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Группа компаний М.Видео позитивно отчиталась за 2019 год. Из отчетности следует, что бизнес двух объединенных сетей (собственно М.Видео и присоединенного к ней Эльдорадо) успешно справился с...    читать дальше
.
28 января 2020 года 17:10
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики - "ВТБ Капитал"
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Согласно последним прогнозам S&P Global Ratings, которые, возможно, будут в дальнейшем скорректированы, в первом квартале ВВП Китая окажется под давлением, учитывая...    читать дальше
.
28 января 2020 года 16:44
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса - Julius Baer
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы сохраняем конструктивную позицию по китайским ценным бумагам на среднесрочную и долгосрочную перспективы, однако вспышка коронавируса окажет давление на фондовый рынок в...    читать дальше
.
28 января 2020 года 16:20
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности - ITI Capital
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности, отмечается в обзоре ITI Capital. Средняя дивидендная доходность российских эмитентов, согласно Bloomberg, составила 6,9% в 2018 г. В 2019 г., согласно консервативной оценке аналитиков ITI...    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:53
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса, говорится в комментарии банка. Цены на нефть опустились ниже 60 долл. США за баррель на фоне роста опасений в связи с распространением коронавируса. В то время как...    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:40
Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне коррекционного повышения мировых рынков
Москва. 28 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне коррекционного повышения мировых рынков после сильного падения накануне, связанного с опасениями усиления эпидемии коронавируса в Китае.    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:18
Справедливой ценой для новых бондов Ростелекома видится ориентир ставки первого купона на уровне или чуть ниже 6,70% годовых - ИК "Велес Капитал"
Справедливой ценой для размещения новых облигаций Ростелекома является купон на уровне или чуть ниже 6,70% годовых, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. ПАО "Ростелеком" (-/BB+/BBB-/AA(RU)/-) проведет 29 января сбор заявок...    читать дальше
.
28 января 2020 года 14:50
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель - БКС
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Курс рубля в этих условиях будет формироваться в диапазоне 62,5-64 рублей за доллар. Что касается рисков перехода...    читать дальше
.
28 января 2020 года 14:24
Акции Полюса могут показать рост - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают возможным рост акций золотодобывающей компании "Полюс", сообщается в обзоре. Опубликованные во вторник производственные результаты золотодобывающей компании "Полюс" за 4 квартал и 2019 год показали рост. Общий объем производства золота в годовом...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:50
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050 - ГК "ФИНАМ"
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника пребывала на положительной территории, пытаясь отыграть потери понедельника. При этом участники рынка постепенно...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:36
Вероятность возврата курса рубля в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятность возврата курса рубля обратно в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль после масштабного ослабления в понедельник торгуется во вторник около 62,95/$. Мы оцениваем вероятность к возврату курса обратно в...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:13
Конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ - Альфа-банк
налитики Альфа-банка считают, что конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ, говорится в обзоре банка. Компания "Металлоинвест", подконтрольная Алишеру Усманову, планирует продать "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), который производит трубы...    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:59
Рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится, говорится в обзоре банка. ЦБ в понедельник представил аналитическую записку, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний с целью выявления ограничений по инвестиционному росту....    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:37
Новые бонды ФСК, скорее всего, будут размещены по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8% - Уралсиб
Аналитики Уралсиба ожидают закрытия книги заявок на новый выпуск бондов "ФСК ЕЭС" серии 001P-04R по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8%, сообщается в обзоре корпорации. "ФСК ЕЭС" после более чем годичного перерыва возвращается на долговой рынок, предлагая новый выпуск...    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:34
Credit Suisse поднял оценку GDR Роснефти на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,7 до $9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.