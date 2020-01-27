Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром из-за коронавируса в КНР, откат индекса РТС стал рекордным с августа

Москва. 27 января. Рынок акций РФ начал неделю с ощутимого падения вместе с мировыми площадками и нефтью из-за распространения опасного коронавируса в КНР; откат индекса РТС стал рекордным с начала августа, при этом выросли акции фармацевтических и золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи опустился до 3085,16 пункта (-1,9%), индекс РТС упал до 1541,9 пункта (-3,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 63,03 рубля (+0,96 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,1% и -3,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3%), "Газпрома" (-2,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,6% и -4,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+35,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5% и +4,5% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,1% и +1,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%).

В понедельник снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,4-2,8%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 падает на 1,6%) на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии в КНР, которая ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме, Непале и Камбодже.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны. Из китайского города Уханя - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: в первый день праздников по случаю Нового года по лунному календарю объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин. При этом он призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Вводимые властями КНР усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают свыше 1 млрд человек, сообщило в субботу местное издание Global Times. Оно пояснило, что на тот момент уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действовал наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения. Таким образом, меры охватывают территорию, на которой проживают более 1,1 млрд человек.

Нефть в понедельник также подешевела на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии в КНР; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,47 за баррель (-2,4% и -2,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $53,03 за баррель (-2,1% и -2,5% в пятницу).

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынках сложилась классическая ситуация панических настроений. Наиболее весомые потери индексов в России были связаны с падением акций Сбербанка и "Газпрома". На "Газпром" (MOEX: GAZP) давят не только новости о распространении нового коронавируса в Китае, но и факт падения поставок газа в Европу почти на 20% с начала текущего года. По сути, коррекцию, которую так ждали инвесторы, можно объявлять официально. Не столь страшен коронавирус, как его появление в нужном месте и в нужное время. Перегретые рынки готовы были падать, и шанс этот появился. В 2003 году эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома унесла жизни более 760 человек, но уже через полгода с момента появления первых сообщений индекс S&P 500 вырос на 14,6%. Вероятно, что и текущие распродажи завершатся появлением хороших точек для входа.

В периоды бегства от риска спекулянты распродают все, что не является классикой защиты. Соответственно, наблюдается повышение стоимости золота, укрепление иены и падение доходностей американских казначейских обязательств. Фондовые площадки снижаются на растущих опасениях по поводу распространения коронавируса, его влияния на экономику КНР и в глобальном плане.

Рынок нефти игнорирует новости из Ливии, где поставки сократились до 284 тыс. б/с с обычных 1,22 млн б/с по причине блокады трубопроводов и отгрузочных портов. Однако для рынков пока важнейшей темой является распространение нового коронавируса в Китае. Как минимум в 17 китайских городах объявлен карантин, что предполагает ограничение работы общественного транспорта. В минувшие выходные (на фоне новогодних праздников) пассажирский трафик в КНР упал на 28,8% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, опасения по поводу спроса на нефть носят вполне обоснованный характер. Кроме распространения в Китае, пять случаев нового коронавируса было зарегистрировано в США. Понедельник там тоже пройдет под аккомпанемент новостей об эпидемии, перегретый рынок нашел повод для коррекции, считает Кочетков.

По оценке руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильного недельного падения за последние 8 месяцев. Цена Brent будет оставаться ниже $60 за баррель. Китай, по статистике за 2018 год, потреблял 13,5 млн баррелей в сутки, демонстрируя рост потребления на 5,5% в год. При негативном сценарии распространения коронавируса в Китае рынок ожидает значительное снижение спроса на углеводороды. Ограничения в области туризма и в целом по перемещению населения внутри страны могут ограничить потребление топлива. Рынку потребуется еще 10-15 дней, чтобы оценить реальные масштабы эпидемии коронавируса и его последствий для сырьевого сектора, считает эксперт.

Как отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, рынки столкнулись с перспективой ущерба мировой экономике от нового китайского вируса.

Вспышка заболеваемости коронавирусом в китайском городе Ухань заставляет вспомнить эпидемию "атипичной пневмонии" в том же Китае в 2001 году. Та эпидемия успела унести жизни сотен людей и тяжко ударила по экономике азиатских стран, обвалив корпоративный и потребительский спрос. Нынешняя вспышка случилась в крайне неудачное время - перед самым празднованием китайского Нового года, когда сотни миллионов работников уезжают домой к семьям. Несколько крупных городов закрыты на карантин, многие мероприятия отменены, поэтому экономика Китая в течение первого квартала в полной мере прочувствует удар.

Упали цены на медь и нефть, сильно зависящие от спроса в Китае. Оба товара потеряли большую часть приобретенного в декабре, когда их стоимость сильно подтолкнуло вверх заключение торгового соглашения между США и Китаем, а также сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Нефть продолжила самый длительный период потерь с прошлого мая, отмечает эксперт.

Падение меди связано с ростом опасений, что распространение смертоносного китайского вируса может помешать хрупкому восстановлению, которое наблюдается в последние месяцы в крупнейших экономиках. С октября, когда начали улучшаться торговые отношения США и Китая, медь торговалась в восходящем тренде. Однако с учетом последних событий их соглашение, основанное на радикальном увеличении Китаем объема закупок американских энергоносителей и сельхозпродукции, вызывает все больше вопросов.

Учитывая последние события и то, что нефть не смогла найти поддержку в геополитических проблемах, группе ОПЕК+ придется оставить добычу сниженной и после марта, пока не вырастет спрос или не окажется, что добыча вне ОПЕК ниже ожиданий, полагает Хансен.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, торговая активность в понедельник резко выросла по сравнению с уровнем пятницы. Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах по темпам падения выступили акции "Аэрофлота". На глобальном рынке наблюдаются распродажи акций авиаперевозчиков на фоне опасений ухудшения показателей сектора под влиянием сокращения полетов из-за эпидемии коронавируса. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) предложил пассажирам сдать приобретенные билеты с датами перелета по 7 февраля на рейсы в ряд крупных городов Китая или изменить дату вылета в связи с эпидемией. При этом стремительно падающие цены на нефть пока не оказывают существенной поддержки акциям авиаперевозчиков.

Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото, которое преодолело отметку $1580 за тройскую унцию и может закрепиться на максимальных за последние шесть лет уровнях. Многие азиатские торговые площадки не работают на этой неделе, что является позитивным моментом с точки зрения распространения турбулентности. Опасения в отношении китайской эпидемии коронавируса все больше используются инвесторами в качестве повода сыграть вниз, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, долларовый индекс РТС в понедельник понес наибольшие потери, упав до уровней декабря на фоне дополнительного давления из-за ослабления рубля.

Бумаги "Аэрофлота" оказались под гнетом распродаж ввиду угрозы дальнейшего падения спроса на авиаперевозки из-за распространения коронавируса. В дальнейшем акции авиаперевозчиков, однако, могут поддержать более низкие цены на нефть.

Опасения в отношении распространения коронавируса из Китая стали центральной темой начала недели. Индекс S&P 500 (3246 пунктов) откатился ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (3275 пунктов) и теперь может стремиться в район нижней полосы (3200 пунктов).

Нефтяные цены к вечеру сбавили темпы отката, снижение Brent составило порядка 2%, хотя днем цена падала более чем на 3%. Локальную поддержку рынку во второй половине дня оказали появившиеся в СМИ сообщения о возможных мерах ОПЕК в связи с обвалом на рынке - в частности, о продлении сокращений нефтедобычи до конца текущего года.

На рынке акций РФ вслед за коррекцией установился краткосрочный нисходящий тренд, потенциал которого еще не исчерпан. Потенциал падения большинства акций еще сохраняется, но по ходу недели продажи могут стихнуть - на этот раз в рамках коррекции к основному нисходящему тренду. Инвесторы продолжат внимательно следить за распространением коронавируса. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3050-3110 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-7,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-7,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5,7% и -5,6% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-5,4% и -7% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,3%).

Подорожали бумаги "ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+39,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+5,1%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4,8% и +17% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+4,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,132 млрд рублей (из них 24,397 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 14,573 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).