Евробонды РФ в понедельник относительно стабильны в цене, пытаются противостоять общемировому падению

Москва. 27 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник демонстрируют относительно стабильную динамику, пытаясь противостоять общемировому снижению "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене благодаря спросу на "защитные" активы в условиях растущих рисков из-за распространения китайского коронавируса, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 12 базисных пунктов по отношению к закрытию 24 января и составила 113,82% от номинала, что соответствует доходности 2,535% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 8 базисных пунктов - до 100,99% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, составив 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 8,5 пункта и составил 109,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 7 базисных пунктов - до 135,02% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,65% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 19 базисных пунктов - до 131,12% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к пятнице на 10 пунктов - до 112,22% от номинала, что соответствует доходности 2,64% годовых (рост на 1,5 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, опустившись до 109,16% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 2,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 14 базисных пунктов, подешевев до 127,37% от номинала (доходность выросла почти на 1 пункт и составила 3,66% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 8 базисных пунктов, опустившись в цене до 109,64% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,80% годовых).

"Несмотря на то, что на мировых рынках капитала наблюдается бегство из рисковых активов, что подтверждается заметным падением рынков акций и товарных рынков, российские еврооблигации стоят довольно крепко и не поддаются общемировому пессимизму. Изменения котировок в целом незначительные, их колебания в основном проходят вблизи уровней закрытия пятницы. Определенную поддержку отечественным евробондам оказывает позитивная динамика цен US Treasuries, сформировавшаяся на волне спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. На этом фоне доходность десятилетних американских казначейских обязательств снизилась до 1,61% годовых. Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились из-за снижения процентных ставок US Treasuries. В отличие от валютных госбумаг России, рублевые гособлигации сегодня заметно снижаются в цене, впрочем, как и рубль, и российские акции. Основной причиной продаж рисковых активов, а скорее всего, этот фактор стал лишь поводом для коррекции сильно "перегретых" активов, являются возросшие опасения относительно негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.