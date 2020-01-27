.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Евробонды РФ в понедельник относительно стабильны в цене, пытаются противостоять общемировому падению
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
РСПП просит поправить законопроект о сокращении уголовных рисков для бизнеса
В конце года президент Владимир Путин согласился частично освободить предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничил применение статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании...
 
Мясо и молоко могут подорожать на 10-12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%, пишут "Известия", ссылаясь на прогноз стоимости потребительских товаров до конца года, подготовленный для издания в Аналитическом центре при...
 
ГПП прибавит к госвыплатам до 30 тысяч
Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, пишут "Известия", приводя расчеты аналитиков FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а...
 
27 января 2020 года 18:48

Евробонды РФ в понедельник относительно стабильны в цене, пытаются противостоять общемировому падению

Москва. 27 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник демонстрируют относительно стабильную динамику, пытаясь противостоять общемировому снижению "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене благодаря спросу на "защитные" активы в условиях растущих рисков из-за распространения китайского коронавируса, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 12 базисных пунктов по отношению к закрытию 24 января и составила 113,82% от номинала, что соответствует доходности 2,535% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 8 базисных пунктов - до 100,99% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, составив 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 8,5 пункта и составил 109,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 7 базисных пунктов - до 135,02% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,65% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 19 базисных пунктов - до 131,12% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к пятнице на 10 пунктов - до 112,22% от номинала, что соответствует доходности 2,64% годовых (рост на 1,5 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, опустившись до 109,16% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 2,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 14 базисных пунктов, подешевев до 127,37% от номинала (доходность выросла почти на 1 пункт и составила 3,66% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 8 базисных пунктов, опустившись в цене до 109,64% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,80% годовых).

"Несмотря на то, что на мировых рынках капитала наблюдается бегство из рисковых активов, что подтверждается заметным падением рынков акций и товарных рынков, российские еврооблигации стоят довольно крепко и не поддаются общемировому пессимизму. Изменения котировок в целом незначительные, их колебания в основном проходят вблизи уровней закрытия пятницы. Определенную поддержку отечественным евробондам оказывает позитивная динамика цен US Treasuries, сформировавшаяся на волне спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. На этом фоне доходность десятилетних американских казначейских обязательств снизилась до 1,61% годовых. Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились из-за снижения процентных ставок US Treasuries. В отличие от валютных госбумаг России, рублевые гособлигации сегодня заметно снижаются в цене, впрочем, как и рубль, и российские акции. Основной причиной продаж рисковых активов, а скорее всего, этот фактор стал лишь поводом для коррекции сильно "перегретых" активов, являются возросшие опасения относительно негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 января 2020 года 17:40
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше - ИК "Фридом Финанс"
Акции М.Видео имеют потенциал роста до 550 руб. и выше, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Группа компаний М.Видео позитивно отчиталась за 2019 год. Из отчетности следует, что бизнес двух объединенных сетей (собственно М.Видео и присоединенного к ней Эльдорадо) успешно справился с...    читать дальше
.
28 января 2020 года 17:10
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики - "ВТБ Капитал"
Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Согласно последним прогнозам S&P Global Ratings, которые, возможно, будут в дальнейшем скорректированы, в первом квартале ВВП Китая окажется под давлением, учитывая...    читать дальше
.
28 января 2020 года 16:44
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса - Julius Baer
Фондовый рынок Китая может просесть на 10-15% в связи с эпидемией коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы сохраняем конструктивную позицию по китайским ценным бумагам на среднесрочную и долгосрочную перспективы, однако вспышка коронавируса окажет давление на фондовый рынок в...    читать дальше
.
28 января 2020 года 16:20
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности - ITI Capital
Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных по показателю дивидендной доходности, отмечается в обзоре ITI Capital. Средняя дивидендная доходность российских эмитентов, согласно Bloomberg, составила 6,9% в 2018 г. В 2019 г., согласно консервативной оценке аналитиков ITI...    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:53
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса, говорится в комментарии банка. Цены на нефть опустились ниже 60 долл. США за баррель на фоне роста опасений в связи с распространением коронавируса. В то время как...    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:40
Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне коррекционного повышения мировых рынков
Москва. 28 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне коррекционного повышения мировых рынков после сильного падения накануне, связанного с опасениями усиления эпидемии коронавируса в Китае.    читать дальше
.
28 января 2020 года 15:18
Справедливой ценой для новых бондов Ростелекома видится ориентир ставки первого купона на уровне или чуть ниже 6,70% годовых - ИК "Велес Капитал"
Справедливой ценой для размещения новых облигаций Ростелекома является купон на уровне или чуть ниже 6,70% годовых, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. ПАО "Ростелеком" (-/BB+/BBB-/AA(RU)/-) проведет 29 января сбор заявок...    читать дальше
.
28 января 2020 года 14:50
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель - БКС
Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Курс рубля в этих условиях будет формироваться в диапазоне 62,5-64 рублей за доллар. Что касается рисков перехода...    читать дальше
.
28 января 2020 года 14:24
Акции Полюса могут показать рост - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают возможным рост акций золотодобывающей компании "Полюс", сообщается в обзоре. Опубликованные во вторник производственные результаты золотодобывающей компании "Полюс" за 4 квартал и 2019 год показали рост. Общий объем производства золота в годовом...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:50
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050 - ГК "ФИНАМ"
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника пребывала на положительной территории, пытаясь отыграть потери понедельника. При этом участники рынка постепенно...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:36
Вероятность возврата курса рубля в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятность возврата курса рубля обратно в диапазон 61-62 за доллар оценивается как достаточно низкая, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль после масштабного ослабления в понедельник торгуется во вторник около 62,95/$. Мы оцениваем вероятность к возврату курса обратно в...    читать дальше
.
28 января 2020 года 13:13
Конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ - Альфа-банк
налитики Альфа-банка считают, что конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ, говорится в обзоре банка. Компания "Металлоинвест", подконтрольная Алишеру Усманову, планирует продать "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), который производит трубы...    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:59
Рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится, говорится в обзоре банка. ЦБ в понедельник представил аналитическую записку, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний с целью выявления ограничений по инвестиционному росту....    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:37
Новые бонды ФСК, скорее всего, будут размещены по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8% - Уралсиб
Аналитики Уралсиба ожидают закрытия книги заявок на новый выпуск бондов "ФСК ЕЭС" серии 001P-04R по нижней границе ориентира ставки первого купона на уровне 6,8%, сообщается в обзоре корпорации. "ФСК ЕЭС" после более чем годичного перерыва возвращается на долговой рынок, предлагая новый выпуск...    читать дальше
.
28 января 2020 года 12:34
Credit Suisse поднял оценку GDR Роснефти на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,7 до $9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.