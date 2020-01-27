Спрос на золото в ближайшее время, вероятно, будет расти - УК "Альфа-Капитал"

Спрос на золото в ближайшее время, вероятно, будет расти, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал".

"Актуальность драгоценных металлов как инвестиционных активов на текущий момент становится выше. Золото тестирует уровень 2013 года, и спрос в ближайшее время, по нашему мнению, будет расти также за счет снижения рынка акций. Инвесторы опасаются, что вирус может значительно коснуться китайской экономики. Ставка ФРС на заседании комитета 28-29 января останется, скорее всего, без изменений, и политика количественного смягчения продолжится, что может подтолкнуть цены драгоценных металлов к росту", - пишет аналитик Артем Копылов.