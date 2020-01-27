Низкая ликвидность из-за праздников в Китае дает шанс присоединиться к ралли в золоте - ИК "ФИНАМ"

Фьючерсы на золото обновили локальные максимумы с 8 января, цена достигла уровня 1580 долларов. Однако низкая ликвидность из-за праздников в Китае дает шанс тем, кто не успел купить его на прошлой неделе, присоединиться к ралли в драгоценном металле, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Пробой уровня 1590 долларов за унцию будет сигнализировать о попытке трейдеров протестировать локальный максимум на уровне 1619 долларов, указывает специалист ИК.