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27 января 2020 года 18:04
BofA повысил оценку ADR Норникеля на 40%, подтвердив рейтинг "покупать" и статус топ-бумаги
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $31,5 до $44 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, ADR "Норникеля" по-прежнему находятся в списке топ-бумаг, по мнению аналитиков BofA. Как говорится в обзоре, эксперты инвестбанка считают, что недавний рост котировок ADR "Норильского никеля" может побудить компанию Crispian Investments (принадлежит 4,2% акций) продать часть этих бумаг, как это было в марте 2019 года, когда было продано 1,7% после ралли на 33%. По оценке аналитиков, возможная частичная продажа Crispian доли в "Норникеле" приведет к увеличению количества акций ГМК в свободном обращении, что является позитивным фактором. Кроме того, положительными для котировок ADR "Норильского никеля" станут высокие финпоказатели компании на фоне роста цен на добываемые металлы. Аналитики BofA повысили прогноз цен на палладий в 2020 году на 82% - до $2988 за унцию (потенциал роста в 22% к споту) с ожидаемым пиком в $3,5 тыс. за унцию в IV квартале 2020 года. Прогнозная стоимость палладия в 2021 году была повышена на 102% - до $2625 за унцию. "На долю палладия, по нашим прогнозам, в 2020 году придется 45% выручки "Норникеля". Родий (побочный продукт), скорее всего, принесет $0,7 млн (4%) в доход за текущий год. Мы повышаем цену на родий на 155% - до $10,5 тыс. за унцию в 2020 году (потенциал роста 8% к споту)", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $33 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $34,14 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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