Период активного ослабления рубля сменится на укрепление - "Открытие Брокер"

Рубль имеет отличные фундаментальные позиции, которые нефтью по $58 за баррель Brent невозможно сломать, поэтому период активного ослабления сменится на укрепление, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль, как и прочие валюты развивающихся стран, слабел в понедельник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,34%, недельная осталась на уровне 6,39%, а месячная - 6,43%.

"В периоды бегства от риска спекулянты распродают всё, что не является классикой защиты. Соответственно, мы наблюдаем повышение стоимости золота, укрепление иены и падение доходностей по американским казначейским обязательствам. У рубля остаются отличные фундаментальные позиции, которые нефтью по $58 за баррель Brent невозможно сломать. Поэтому период активного ослабления сменится на укрепление", - указывает ведущий аналитик Андрей Кочетков.