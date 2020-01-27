Интересных бумаг за рамками золотодобывающего сектора сейчас немного - Альфа-банк

Пока вирус не взят под контроль, интересных бумаг за рамками золотодобывающего сектора немного, считают аналитики Альфа-банка.

"Эта неделя для российских компаний будет спокойной. Коронавирус продолжит определять настроение рынков до тех пор, пока не появится информация о том, что его удалось взять под контроль. Только в этом случае мы можем ожидать уход инвесторов из “тихих гаваней” и возобновление "аппетита" к риску. Цены на нефть и цены на металлы находятся под давлением на фоне опасений по поводу масштаба последствий вируса на китайский спрос, что, в свою очередь, будет оказывать давление на акции российских нефтегазовых экспортеров и бумаги горно-металлургического сектора, - пишут в своем обзоре аналитики Альфа-банка. - Золотодобывающие компании будут выигрывать от ухода инвесторов в “тихие гавани”. Кроме того, мы наблюдаем распродажи и по акциям "Аэрофлота" на фоне частичного закрытия авиарейсов в Китай. Ослабление курса рубля вызовет фиксацию прибыли по недавним лидерам роста энергетического сектора и ослабит интерес к бумагам банков".