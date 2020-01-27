Курс рубля в течение 1-2 недель возвратится на уровни 63/$ или ниже - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что в течение 1-2 недель курс рубля возвратится на уровни 63/$ или ниже, сообщается в их обзоре.

Усиление глобальных пока мало сказалось на курсе рубля: по итогам недели рубль опустился до уровня в RUB 62.07/$ против RUB 61.56/$, зафиксированных на закрытие рынка 17 января. Однако такая стабильность курса может оказаться временным явлением, отмечают специалисты компании, так как уже на предстоящей неделе эффект от прежних притоков средств инвесторов на местный рынок начнет ослабевать, а продажи валюты экспортерами для оплаты налогов прекратятся. Вместе с тем покупки валюты Минфином сохранятся на самых высоких уровнях с декабря 2018 г. (около $340 млн в день). Продолжающееся ослабление нефтяных котировок также не способствует укреплению рубля.

"Мы ожидаем, что в течение 1-2 недель курс рубля возвратится на уровни 63/$ или ниже – иными словами, мы прогнозируем ослабление курса на 1,5-2% с текущих значений", - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс".