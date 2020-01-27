"ВТБ Капитал" рекомендует занять защитную позицию на рынке ОФЗ , говорится в обзоре компании.

"Мы рекомендуем занимать защитную позицию на рынке ОФЗ, хотя отмечаем, что ситуация может измениться. По нашим оценкам, рынок уже заложил в цены снижение ключевой ставки ниже нейтрального диапазона ЦБ, а цикл смягчения денежно-кредитной политики уже близок к концу. Наши экономисты полагают, что в этом году инфляция достигнет своего минимума и затем начнет постепенно расти. Позиционирование нерезидентов в ОФЗ уже выглядит значительным, а предложение ОФЗ на первичном рынке в этом году должно увеличиться. Нашими фаворитами на рынке ОФЗ являются индексируемые на инфляцию ОФЗ-ИН, которые выглядят дешево, учитывая вмененную инфляцию около 3% против прогнозируемых нами 3,7% на конец года, - отмечают аналитики Максим Коровин и Игорь Рапохин. - Нынешняя неделя предшествует "неделе тишины" перед очередным заседанием Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоится 7 февраля. Для нас особенно интересным будет увидеть, решит ли ЦБ повлиять на ожидания рынка касательно решения по ключевой ставке в контексте объявленных в последнее время фискальных мер. По мнению наших экономистов, инфляционный эффект новых мер будет небольшим, если чувствительность инфляции к социальным расходам останется в пределах оценок ЦБ 2017 г."