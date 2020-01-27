Brent на текущей неделе может протестировать поддержку на уровне $57,78/барр - Sberbank CIB

Цены на нефть марки Brent на текущей неделе могут протестировать поддержку на уровне $57,78/барр., сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Нефть продолжает дешеветь на фоне распространения коронавируса в КНР, вызвавшего глобальную распродажу рискованных активов. Сейчас, после закрытия на карантин города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса, предполагается, что она достигнет пика в ближайшие пару недель - именно столько, судя по всему, продолжается бессимптомный инкубационный период заболевания. За эти две недели, вероятно, будут приняты дополнительные меры, которые должны помешать распространению заболевания в масштабах, способных отразиться на потреблении нефти и темпах экономического роста. Мы полагаем, что на текущей неделе Brent протестирует поддержку на уровне $57,78/барр., который рассматривается как среднесрочное целевое значение на фоне падающего глобального спроса на риск. Добавим, что к тому моменту, когда распространение вируса удастся остановить, нефть будет перепродана, и это обеспечит хорошую возможность для открытия длинных позиций непосредственно через покупку контрактов либо путем приобретения соответствующих опционов", - пишет аналитик Михаил Шейбе.